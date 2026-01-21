El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Colo Colo este miércoles, con cuatro cambios y con Arezo como 9 titular
Diego Aguirre hace variantes en el equipo para evaluar a sus futbolistas de cara a la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional
21 de enero 2026 - 12:01hs
Matías Arezo
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol enfrenta a Colo Colo este miércoles a las 21:00 en el Estadio Centenario por la Serie Río de la Plata, en un nuevo partido internacional para que Diego Aguirre pruebe a sus principales jugadores luego del encuentro ante River Plate argentino del pasado sábado con empate 0-0 y triunfo visitante por penales.
El entrenador hará variantes en la oncena para evaluar a sus futbolistas de cara a la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional del próximo 1° de febrero.
El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Colo Colo
El probable XI de Peñarol este miércoles comenzará con un cambio en el arco: Washington Aguerre se pondrá los guantes, en lugar de Sebastián Britos, quien atajó ante los millonarios.
Será el regreso del Washi a los mirasoles, tras jugar en 2025 en DIM de Colombia, quien por sanción no podrá estar en la final de la Supercopa Uruguaya.
En la defensa también habrá un estreno con la presencia del argentino Franco Escobar en el lateral derecho, en lugar de Matías González, quien formará la línea de cuatro junto a Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, quien vuelve a la titularidad por Lucas Ferreira, y Maximiliano Olivera.
En el mediocampo estarán Eric Remedi y Jesús Trindade, quienes repiten como titulares.
Y el rombo ofensivo tendrá a Stiven Muhlethaler, Leo Fernández y a Leandro Umpiérrez, con Matías Arezo como delantero en lugar de Abel Hernández, quien se lesionó ante River y estará dos semanas en recuperación.
Pasando línea, el probable equipo de Peñarol ante Colo Colo será con Washington Aguerre, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera, Eric Remedi y Jesús Trindade; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.
El equipo tendrá cuatro cambios con respecto al que jugó ante River Plate, que fue con Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.
Entradas para Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata
El partido ya tiene más de 25.000 entradas vendidas y con la Tribuna Ámsterdam agotada.
Precio de Localidades:
Tribuna Ámsterdam: $150 / AGOTADA
Tribuna Olímpica: $300
Tribuna América: Socios $500, Generales $600
Canje gratis para socios de Peñarol en Tribuna Ámsterdam y Tribuna Olímpica. Parcialidad de Peñarol- Tribuna Ámsterdam, Tribuna Olímpica y Tribuna América puerta 3. Política de menores: hasta 10 años ingresan gratis. Venta de entradas a través de Tickantel.
¿Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo?
El partido se podrá ver por Disney + Premium, ESPN y VTV.