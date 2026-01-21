Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Colo Colo este miércoles, con cuatro cambios y con Arezo como 9 titular

Diego Aguirre hace variantes en el equipo para evaluar a sus futbolistas de cara a la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional

21 de enero 2026 - 12:01hs
Matías Arezo

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol enfrenta a Colo Colo este miércoles a las 21:00 en el Estadio Centenario por la Serie Río de la Plata, en un nuevo partido internacional para que Diego Aguirre pruebe a sus principales jugadores luego del encuentro ante River Plate argentino del pasado sábado con empate 0-0 y triunfo visitante por penales.

El entrenador hará variantes en la oncena para evaluar a sus futbolistas de cara a la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional del próximo 1° de febrero.

El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Colo Colo

El probable XI de Peñarol este miércoles comenzará con un cambio en el arco: Washington Aguerre se pondrá los guantes, en lugar de Sebastián Britos, quien atajó ante los millonarios.

Washington Aguerre
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Será el regreso del Washi a los mirasoles, tras jugar en 2025 en DIM de Colombia, quien por sanción no podrá estar en la final de la Supercopa Uruguaya.

Diego Aguirre
SERIE RÍO DE LA PLATA

A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

Brandon Álvarez celebra el gol de Peñarol contra Racing por los cuartos de la copa
TORNEO DE VERANO

Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

En la defensa también habrá un estreno con la presencia del argentino Franco Escobar en el lateral derecho, en lugar de Matías González, quien formará la línea de cuatro junto a Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, quien vuelve a la titularidad por Lucas Ferreira, y Maximiliano Olivera.

Así presentó Peñarol a Franco Escobar
Así presentó Peñarol a Franco Escobar

Así presentó Peñarol a Franco Escobar

En el mediocampo estarán Eric Remedi y Jesús Trindade, quienes repiten como titulares.

Y el rombo ofensivo tendrá a Stiven Muhlethaler, Leo Fernández y a Leandro Umpiérrez, con Matías Arezo como delantero en lugar de Abel Hernández, quien se lesionó ante River y estará dos semanas en recuperación.

Pasando línea, el probable equipo de Peñarol ante Colo Colo será con Washington Aguerre, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera, Eric Remedi y Jesús Trindade; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

El equipo tendrá cuatro cambios con respecto al que jugó ante River Plate, que fue con Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.

Entradas para Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata

El partido ya tiene más de 25.000 entradas vendidas y con la Tribuna Ámsterdam agotada.

Precio de Localidades:

Tribuna Ámsterdam: $150 / AGOTADA

Tribuna Olímpica: $300

Tribuna América: Socios $500, Generales $600

Canje gratis para socios de Peñarol en Tribuna Ámsterdam y Tribuna Olímpica. Parcialidad de Peñarol- Tribuna Ámsterdam, Tribuna Olímpica y Tribuna América puerta 3. Política de menores: hasta 10 años ingresan gratis. Venta de entradas a través de Tickantel.

¿Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo?

El partido se podrá ver por Disney + Premium, ESPN y VTV.

Temas:

Peñarol Colo Colo Estadio Centenario Diego Aguirre River Plate

