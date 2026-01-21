Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO DE VERANO

Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

Nacional se enfrentará a Progreso el jueves en el Estadio Centenario, y Peñarol jugará contra Boston River el viernes en el Parque Viera

21 de enero 2026 - 11:03hs
Brandon Álvarez celebra el gol de Peñarol contra Racing por los cuartos de la copa

Brandon Álvarez celebra el gol de Peñarol contra Racing por los cuartos de la copa

Foto: Dante Fernández/Focouy

En la primera de las dos jornadas, a las 20:30, Nacional se enfrentará a Progreso en el Estadio Centenario. Un día después, en el mismo horario, Peñarol jugará con Boston River en el Parque Viera.

Las entradas para ambos encuentros ya están a la venta a través de la plataforma AUF Tickets, punto de venta de entradas de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Los precios de las entradas de Nacional vs Progreso

Para el partido entre Nacional y Progreso se habilitarán las tribunas América, Olímpica y Colombes del Centenario. En el caso de las dos últimas, los precios para los hinchas tricolores serán de $ 250 para socios y $ 350 las generales.

nacional vs progreso y penarol vs boston river: se confirmaron dia, hora y canchas de las semifinales de la copa de la liga auf
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River: se confirmaron día, hora y canchas de las semifinales de la Copa de la Liga AUF

Agustín Rogel en su debut con la selección uruguaya
NACIONAL

Agustín Rogel, cerca de Nacional: el mensaje del representante del futbolista que da esperanzas al tricolor

La América para Nacional, en cambio, tendrá un valor de $ 450 para los socios albos y $ 550 para el público general. En este caso, a los tricolores se les asignó la entrada por la puerta 24 de esa tribuna.

La hinchada de Progreso entrará por la puerta 3 de la América, y las entradas tendrán un valor de $ 250 para los socios y $ 350 las generales.

Los precios de las entradas de Peñarol vs Boston River

En el caso del encuentro entre Peñarol y Boston River, los hinchas carboneros podrán sacar su entrada para las tribunas Varela, Barrios y Borjas del Viera. En los tres casos, los socios deberán pagar $ 250 y el público general $ 350.

La hinchada de Boston River estará ubicada en un sector de la tribuna Borjas, que compartirá con Peñarol, y también deberán pagar $ 250 en el caso de sus socios, y $ 350 las generales.

Temas:

Copa de la Liga Nacional Peñarol AUF Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Qué ganó y qué perdió Tenfield en los nuevos acuerdos comerciales que firmará la AUF por los derechos de TV del fútbol uruguayo

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios
NACIONAL

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios

Washington Aguerre
PEÑAROL

Caso Washington Aguerre: por mayoría aprobaron su contrato en el consejo directivo y Peñarol le pagará 180% más que lo que le ofreció en enero de 2025

Uruguay
MUNDIAL 2026

Uruguay vs España es el partido "más esperado" en Jalisco, donde estiman que llegarán millones de turistas durante el Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos