Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

El próximo jueves 22 y viernes 23 de enero se disputarán las semifinales de la Copa de la Liga AUF, que tendrán a Nacional y Peñarol como protagonistas.
En la primera de las dos jornadas, a las 20:30, Nacional se enfrentará a Progreso en el Estadio Centenario. Un día después, en el mismo horario, Peñarol jugará con Boston River en el Parque Viera.
Las entradas para ambos encuentros ya están a la venta a través de la plataforma AUF Tickets, punto de venta de entradas de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Los precios de las entradas de Nacional vs Progreso
Para el partido entre Nacional y Progreso se habilitarán las tribunas América, Olímpica y Colombes del Centenario. En el caso de las dos últimas, los precios para los hinchas tricolores serán de $ 250 para socios y $ 350 las generales.
La América para Nacional, en cambio, tendrá un valor de $ 450 para los socios albos y $ 550 para el público general. En este caso, a los tricolores se les asignó la entrada por la puerta 24 de esa tribuna.
La hinchada de Progreso entrará por la puerta 3 de la América, y las entradas tendrán un valor de $ 250 para los socios y $ 350 las generales.
Los precios de las entradas de Peñarol vs Boston River
En el caso del encuentro entre Peñarol y Boston River, los hinchas carboneros podrán sacar su entrada para las tribunas Varela, Barrios y Borjas del Viera. En los tres casos, los socios deberán pagar $ 250 y el público general $ 350.
La hinchada de Boston River estará ubicada en un sector de la tribuna Borjas, que compartirá con Peñarol, y también deberán pagar $ 250 en el caso de sus socios, y $ 350 las generales.