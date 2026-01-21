Comenzó la venta de entradas para las semifinales de la Copa de la Liga AUF, con Nacional y Peñarol: precios y dónde se consiguen

Brandon Álvarez celebra el gol de Peñarol contra Racing por los cuartos de la copa

El próximo jueves 22 y viernes 23 de enero se disputarán las semifinales de la Copa de la Liga AUF , que tendrán a Nacional y Peñarol como protagonistas.

En la primera de las dos jornadas, a las 20:30, Nacional se enfrentará a Progreso en el Estadio Centenario . Un día después, en el mismo horario, Peñarol jugará con Boston River en el Parque Viera.

Las entradas para ambos encuentros ya están a la venta a través de la plataforma AUF Tickets , punto de venta de entradas de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Para el partido entre Nacional y Progreso se habilitarán las tribunas América, Olímpica y Colombes del Centenario. En el caso de las dos últimas, los precios para los hinchas tricolores serán de $ 250 para socios y $ 350 las generales.

FÚTBOL URUGUAYO Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River: se confirmaron día, hora y canchas de las semifinales de la Copa de la Liga AUF

La América para Nacional, en cambio, tendrá un valor de $ 450 para los socios albos y $ 550 para el público general. En este caso, a los tricolores se les asignó la entrada por la puerta 24 de esa tribuna.

La hinchada de Progreso entrará por la puerta 3 de la América, y las entradas tendrán un valor de $ 250 para los socios y $ 350 las generales.

Los precios de las entradas de Peñarol vs Boston River

En el caso del encuentro entre Peñarol y Boston River, los hinchas carboneros podrán sacar su entrada para las tribunas Varela, Barrios y Borjas del Viera. En los tres casos, los socios deberán pagar $ 250 y el público general $ 350.

La hinchada de Boston River estará ubicada en un sector de la tribuna Borjas, que compartirá con Peñarol, y también deberán pagar $ 250 en el caso de sus socios, y $ 350 las generales.