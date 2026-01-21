Dólar
NACIONAL

Agustín Rogel, cerca de Nacional: el mensaje del representante del futbolista que da esperanzas al tricolor

Ariel Krasouski, agente de Agustín Rogel, dijo que este miércoles se reunirá con represenantes del Hertha Berlín para concretar la rescisión del contrato del defensor

21 de enero 2026 - 10:42hs
Agustín Rogel en su debut con la selección uruguaya

Agustín Rogel en su debut con la selección uruguaya

EFE

Nacional continúa con la búsqueda de un zaguero para encarar la temporada 2026. El nombre que cada vez toma más fuerza es el de Agustín Rogel, defensor que está cerca de cerrar su salida del Hertha Berlín de Alemania y que se debate entre arribar al tricolor y Platense de Argentina.

El pase del uruguayo, que debutó en 2017 en Nacional, está en horas claves, y su representante, Ariel Krasouski, dio un mensaje que esperanza al tricolor.

En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, Krasouski dijo que este miércoles se reunirá con representantes del Hertha Berlín para resolver la rescisión de contrato de Rogel, que hasta el momento está trancada debido a que no aceptaron el pedido del club de "quedar con un porcentaje de futura venta".

"A partir de la desvinculación de Alemania comunicaremos a Nacional y Platense la decisión de Agustín", explicó Krasouski, que adelantó que "uno de los dos saca ventaja", con un mensaje que alimenta las chances de Nacional: "Yo creo que el corazón de Agustín va a inclinar la balanza".

Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
NACIONAL

El equipo de Nacional que probó Jadson Viera, con un juvenil en la defensa, en el amistoso interno ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central

Agustín Rogel
NACIONAL

Día clave para Agustín Rogel y su decisión de regresar a Nacional, mientras lo quieren en Argentina y tiene contrato en Alemania

Tras esa afirmación, en el programa le consultaron al agente si hablaba de que el jugador iba a llegar Nacional, pero no respondió. Luego de que le insistieran, afirmó: "Creo que va a ser así".

Desde los tricolores le hicieron una propuesta a largo plazo, para que se quede dos años en el club, como pretendía el jugador, quien quiere volver a tener continuidad y estabilidad en su nuevo equipo.

Con respecto a la parte económica, la oferta de Platense es mejor que la de Nacional, aunque a la hora de los números lo mejor para el futbolista era seguir en Alemania hasta mitad de año.

Sin embargo, Krasouski explicó que no le "gusta" que los jugadores que representa estén "inactivos", por lo que entendió necesaria la rescisión de Rogel, que solo jugó un minuto en la segunda división alemana (la 2. Bundesliga) en el segundo semestre de 2025.

Temas:

Nacional Agustín Rogel Alemania Platense

