¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios

La llegada de la empresa del chef de la selección uruguaya, Aldo Cauteruccio , para hacerse cargo de la cocina de Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, fue una idea que procesaron en el club desde mitad de 2025 y que se dio a conocer semanas atrás, lo que coincidió con el comienzo del ciclo de Jadson Viera como entrenador.

La decisión se enmarca en la política de la nueva administración del club, bajo la gestión de Ricardo Vairo (2024-2027) que busca la tercerización de algunos servicios en el funcionamiento de la institución.

El titular de los tricolores aclaró cómo se dio la llegada de la empresa de Cauteruccio.

“Una de las cosas que ya habíamos hablado desde que entramos, creo que lo hablamos en la campaña, era tratar de tercerizar todas aquellas cosas que entendemos que no son nuestra especialidad ni son nuestro mejor negocio. Y así lo hemos hecho en muchas cosas”, señaló.

“Ya por mitad de año (2025) estábamos hablando con Magui (Giuria) y (el manager deportivo Sebastián) Eguren sobre la posibilidad de tercerizar la cocina. En ese momento, el encare, el abordaje, era simplemente por un tema económico: reducir costos, mejorar el servicio. Básicamente dejar de estar comprando, porque no es solo cocinar todos los días. Alguien tiene que estar haciendo compras de todo tipo y color, administración pagando, y al tercerizar, lo que hacías era este ejercicio: yo te pago tanto por mes, vos compras la comida, vos hacés todo. Es tu responsabilidad. Nosotros lo único que hacemos es pasar a tener de 300 facturas por mes a una. Y no tener empleados tampoco, no son nuestros”, agregó.

Vairo señaló que “ese fue el objetivo, ese fue el camino”.

“Creo que habíamos cerrado en noviembre con Cauteruccio para que arrancara con la temporada. En el medio, después es que viene el cambio de cuerpo técnico, llega Jadson, con su preocupación también por el tema de alimentación, y se alinearon los astros, porque coincidía con el arranque”.

“Pero no fue un cambio que se hizo a pedido, como se dijo, del nuevo cuerpo técnico. Era algo que se procesó desde el año pasado. Así fue”, explicó el presidente tricolor.

Consultado por qué otras áreas había tercerizado el club, indicó que fue “más que nada las personas, los profesionales”, en el área “legal” y “a medias”.

“Estamos viendo ahora el tema de recursos humanos también. En algunas áreas. El tema del pago de sueldo, el tema de capacitación. Dentro de la estructura, hay un montón de cosas que estamos tratando de tercerizar”, agregó.