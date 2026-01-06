Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022

No es un futbolista pero sí es un fichaje: Nacional concretó la incorporación de Aldo Cauteruccio , el histórico chef de la selección uruguaya que trabaja junto a la celeste desde 2004, que saltó a la fama en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que desarrolló su carrera profesional hasta llegar a ser una figura mediática con participación en programas de TV.

Según confirmaron a Referí desde la comisión directiva de los tricolores, la empresa de Cauteruccio está desde este mes a cargo de la elaboración de alimentos y de la cocina de la Ciudad Deportiva Los Céspedes , el centro de entrenamiento del club, donde los futbolistas comparten distintas comidas diarias y donde también concentran.

Actualmente el plantel albo está realizando la pretemporada con horarios dobles y simples y en régimen de concentración en su complejo deportivo, con su correspondiente alimentación.

El actual entrenador de Nacional, Jadson Viera, le da mucha importancia a la nutrición de los futbolistas y quiere brindarles herramientas para la correcta alimentación.

ENTREVISTA Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

Consultado por Referí en una entrevista que brindó en diciembre, luego de ganar la Liga AUF Uruguaya 2025, acerca de si iba a ser estricto con la alimentación y el peso de los jugadores, aclaró que “estricto” no porque “parece mucho”.

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (13) Jadson Viera, técnico de Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Luego, explicó: “A nosotros nos gusta tener un control y también enseñar a los jugadores. Muchos ya lo saben. Simplemente ayudarlos en esta etapa. Me parece que va un poco de la mano también. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Después, el estudio genético es para ver cómo está cada uno, ver si hay alguna parte vitamínica que está baja, algún alimento que no le hace bien”.

“Entonces, como hay una gran conexión y lo físico, lo técnico, lo táctico está todo como muy conectado, queremos simplemente ayudar a los jugadores, enseñarles, decirles qué es lo mejor, qué tendría que comer en función de tal trabajo, de la recuperación, con las libertades que siempre van a tener. Se trata de encaminar un poco a eso que al corto o largo plazo siempre da un buen resultado”, agregó.

Con la llegada de Cauteruccio con su equipo de trabajo, Nacional da un paso en busca de esas mejoras que quiere el entrenador en el rendimiento de sus jugadores.

Un espacio especial de Los Céspedes y la opinión de Luis Suárez en 2022

Cauteruccio y su empresa estarán a cargo de la cocina tricolor, un espacio muy especial de Los Céspedes por el vínculo de los jugadores con sus históricas cocineras.

En ese sentido, el equipo del chef trabajará siguiendo un plan nutricional impuesto por los especialistas del club en esa área.

En 2022, cuando regresó a Nacional, Luis Suárez contó a Referí cómo fue su cambio en la alimentación y lo que le había llamado la atención en Los Céspedes.

“El primer día que concentré, estaba en la cena el día antes del partido, había una mesa en el medio con una pascualina y me sorprendió. En un momento miré y quedaban dos o tres trocitos de pascualina. ¡A la miércoles, dije! Yo les comenté que no estoy acostumbrado a comer harinas. Al otro día, al mediodía, previo al partido, había torta de fiambre en cada mesa. Y otra vez lo mismo. A la siguiente concentración, estaba la pascualina, porque no podés cambiar la rutina de las comidas, pero faltaba un trocito solo, se ve que uno se animó a comer porque le encanta comer; pero estaba casi entera. Y claro, habrán pensado, cómo Luis dijo que él no comía pascualina o torta de fiambre, no comieron”, señaló.

20221030fgi0667-1-jpg..webp Luis Suárez en Nacional Foto: Federico Gutiérrez.

Consultado sobre su alimentación, Suárez respondió: “Cada uno tiene su método, pero comer harinas antes del partido no te hace bien, mentalmente ni digestivamente. Entonces van aprendiendo”.

“Yo cambié mucho la cabeza”, agregó el delantero. “Recuerdo que cuando subí a Primera en Nacional, concentraba y comíamos canelones la noche anterior y de postre, panqueques con dulce de leche. Hoy en día hay una nutricionista, cada uno tiene su metodología de comidas, van cambiando esas cosas. Por eso uno tiene que ser cauto en algunas cosas que dice o que ve, porque hay que ir con cuidado”.

Suárez agregó en aquel momento que contaba con nutricionistas que trabajaban junto a él desde hacía años.

“Sé lo que tengo que comer, cómo alimentarme antes del partido y después, también que puedo comer lo que quiero. Tengo una banda de amigos que se junta una vez por semana y organizaron un miércoles un asado, y no puedo ir. No puedo entrar en la rutina de cada miércoles ir a un asado; después del partido hacemos lo que quieras. Pero en la semana previa me tengo que cuidar. Capaz que agarraban al Luis de hace ocho años y estaba en el asado. En definitiva, vas aprendiendo”, dijo.