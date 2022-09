El profesionalismo de Suárez en Los Céspedes y cómo impactó en sus compañeros: no más pascualinas

Por Juan José Díaz y Luis Inzaurralde

Luis Suárez contó qué fue lo que le sorprendió de su primera noche de concentración en Los Céspedes y cómo cambió él su cabeza después que se fue a Europa

¿Es consciente que usted es un referente para los futbolistas más jóvenes?

Si me preguntan y quieren saber, les cuento como anécdota, no les digo que tienen que hacer tal o cual cosa. Ellos van aprendiendo. El primer día que concentré, estaba en la cena el día antes del partido, había una mesa en el medio con una pascualina y me sorprendió. En un momento miré y quedaban dos o tres trocitos de pascualina. ¡A la miércoles, dije! Yo les comenté que no estoy acostumbrado a comer harinas. Al otro día, al mediodía del partido, había torta de fiambre en cada mesa. Y otra vez lo mismo. A la siguiente concentración, estaba la pascualina, porque no podés cambiar la rutina de las comidas, pero faltaba un trocito solo, se ve que uno se animó a comer porque le encanta comer; pero estaba casi entera. Y claro, habrán pensado, cómo Luis dijo que él no comía pascualina o torta de fiambre, no comieron

¿Qué es lo que come?

Cada uno tiene su método, pero comer harinas antes del partido no te hace bien, mentalmente ni digestivamente. Entonces van aprendiendo. Ahora si viene Felipe Carballo y se come dos trozos de torta de fiambre y después corre todo lo que corre, que siga comiendo.

Foto: Leonardo Carreño.

Luis Suárez

¿Usted cambió la cabeza?

Yo cambié mucho la cabeza. Recuerdo que cuando subí a Primera en Nacional, yo concentraba y comíamos canelones la noche anterior y de postre, panqueques con dulce de leche. Hoy en día hay una nutricionista, cada uno tiene su metodología de comidas, van cambiando esas cosas. Por eso uno tiene que ser cauto en algunas cosas que dice o que ve, porque hay que ir con cuidado.

¿No recuperó ahora que volvió alguna de esas costumbres?

No, yo tengo mi gente que trabaja conmigo hace años y sé lo que tengo que comer, cómo alimentarme antes del partido y después, que puedo comer lo que quiero. Tengo una banda de amigos que se junta una vez por semana y organizaron un miércoles un asado, y no puedo ir. No puedo entrar en la rutina de cada miércoles ir a un asado; después del partido hacemos lo que quieras. Pero en la semana previa me tengo que cuidar. Capaz que agarraban al Luis de hace ocho años y estaba en el asado. Pero vas aprendiendo.

Foto: Leonardo Carreño.

Luis Suárez habló de la concentración

¿En qué momento cambió el chip?

Quieras o no en Europa te hacen profesional. Yo le contaba al profe y a Pablo (Repetto), sobre las concentraciones. No existe la concentración en Europa, a no ser algún equipo o técnico. Pero la mayoría de los equipos, el Getafe por ejemplo iba el día del partido, Barcelona cuando estaba Luis Enrique iba derecho al Estadio. Y me preguntan qué comía. Te haces profesional, yo sé lo que tengo que comer al mediodía, después del mediodía tengo que dormir siesta y duermo siesta, tu mujer sabe, tus hijos saben y no te molestan. Te adaptás y sabes lo que hacer la noche anterior. Es difícil, es complejo.

¿Habla con sus compañeros sobre la concentración?

Lo he hablado y los compañeros están encantados de la vida que no se concentre después del partido, previo al partido es normal, pero lo que se hacía que antes del clásico se concentraba el viernes, no existe. Te tenés que hacer profesional. Si que en otros equipos por las carencias, que piensan que el jugador va a comer mal porque no puede, lo llevan a concentrar que se alimenten bien en el hotel, si. Pero Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor, Liverpool, equipos que están bien, lo pueden permitir, pero es difícil cambiar esa mentalidad.