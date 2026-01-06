Dólar
"Me dolió un poco": Nahuel Herrera habló del pase de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional, dijo no estar de acuerdo y explicó por qué se dio la salida del delantero

El defensa reconoció que el traspaso del "mejor delantero del fútbol uruguayo", como lo definió, le causó dolor

6 de enero 2026 - 9:56hs

El zaguero juvenil de Peñarol, Nahuel Herrera, opinó sobre el pase de Maximiliano Silvera de los carboneros a Nacional, en lo que por el momento es el pase más fuerte y polémico del período de pases del fútbol uruguayo.

El defensa, que compartió plantel con el atacante en 2024 y 2025, reconoció que el traspaso del "mejor delantero del fútbol uruguayo, como lo definió, le causó dolor.

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura
“Con respecto a lo de Maxi, me sorprendió, me dolió un poco”, dijo a DSports este lunes, antes de comenzar la pretemporada con Peñarol este martes 6 de enero.

Además, Herrera contó cómo fueron sus charlas con Silvera. “Hable con él antes de todo, cuando no podía renovar con el club en el año”.

Consultado por si le había dolido más la salida o la forma en que se dio, el zaguero explicó por qué se dio su baja en Peñarol.

“La salida se dio por no poder renovar con Peñarol, pero yo por ahí esperaba una salida al exterior”, comentó.

“Pero él es una persona grande, toma sus decisiones, y creo que como persona grande es una decisión fuerte y supongo que la habrá tomado por algo”, sostuvo Herrera.

El defensa agregó que él nunca haría lo que hizo Silvera. “Obviamente, no estoy de acuerdo, yo no lo haría porque soy rabioso y fanático de Peñarol”.

