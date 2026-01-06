"Me dolió un poco": Nahuel Herrera habló del pase de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional, dijo no estar de acuerdo y explicó por qué se dio la salida del delantero
El defensa reconoció que el traspaso del "mejor delantero del fútbol uruguayo", como lo definió, le causó dolor
6 de enero 2026 - 9:56hs
DSports
El zaguero juvenil de Peñarol, Nahuel Herrera, opinó sobre el pase de Maximiliano Silvera de los carboneros a Nacional, en lo que por el momento es el pase más fuerte y polémico del período de pases del fútbol uruguayo.
El defensa, que compartió plantel con el atacante en 2024 y 2025, reconoció que el traspaso del "mejor delantero del fútbol uruguayo, como lo definió, le causó dolor.
“Con respecto a lo de Maxi, me sorprendió, me dolió un poco”, dijo a DSports este lunes, antes de comenzar la pretemporada con Peñarol este martes 6 de enero.
Además, Herrera contó cómo fueron sus charlas con Silvera. “Hable con él antes de todo, cuando no podía renovar con el club en el año”.