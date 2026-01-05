Solo Lionel Messi tuvo mejor valoración que Leonardo Fernández de Peñarol en todo 2025 según un informe

Leonardo Fernández , el media punta de Peñarol, tuvo un 2024 brillante en el que anotó ocho golazos de tiro libre, más otros tantos, y llevó de la mano a los carboneros a conseguir el Campeonato Uruguayo y ser semifinalistas de la Copa Libertadores de América. En 2025, si bien no convirtió tiros libres, su nivel no fue el mismo, pero tampoco decayó un disparate. Una prueba de ello es un informe que en valoración promedio, lo ubica solo por debajo de Lionel Messi en Latinoamérica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El futbolista aurinegro fue víctima de varias críticas por su rendimiento en 2025.

Si bien no llegó a descollar, tuvo un más que aceptable año.

PEÑAROL Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

PEÑAROL Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

El año pasado, disputó 47 encuentros con 14 tantos y 17 asistencias, sin tantos de tiro libre.

Solo superado por Messi

La empresa Sofascore, que se especializa en estadísticas, elaboró un informe en el que explica los rendimientos de los mejores jugadores latinoamericanos a lo largo de 2025,

Dicha lista está encabezada por el argentino Lionel Messi.

El futbolista de Inter Miami, en 54 partidos jugados, tuvo una valoración promedio entre todos sus encuentros de 8,37 puntos.

Luego de él, el primero que aparece es Leonardo Fernández.

El jugador de Peñarol, en esos 47 partidos antedichos, terminó con una valoración promedio de 7,98 puntos.

Aquí se puede ver la lista completa: