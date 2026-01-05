Solo Lionel Messi tuvo mejor valoración que Leonardo Fernández de Peñarol en todo 2025 según un informe
El futbolista aurinegro no pudo ser campeón el año pasado, pero sus números fueron muy buenos
5 de enero 2026 - 19:47hs
Leonardo Fernández
Foto: Leonardo Carreño
Leonardo Fernández, el media punta de Peñarol, tuvo un 2024 brillante en el que anotó ocho golazos de tiro libre, más otros tantos, y llevó de la mano a los carboneros a conseguir el Campeonato Uruguayo y ser semifinalistas de la Copa Libertadores de América. En 2025, si bien no convirtió tiros libres, su nivel no fue el mismo, pero tampoco decayó un disparate. Una prueba de ello es un informe que en valoración promedio, lo ubica solo por debajo de Lionel Messi en Latinoamérica.
El futbolista aurinegro fue víctima de varias críticas por su rendimiento en 2025.
Si bien no llegó a descollar, tuvo un más que aceptable año.