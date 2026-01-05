Dólar
Solo Lionel Messi tuvo mejor valoración que Leonardo Fernández de Peñarol en todo 2025 según un informe

El futbolista aurinegro no pudo ser campeón el año pasado, pero sus números fueron muy buenos

5 de enero 2026 - 19:47hs
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Leonardo Carreño

Leonardo Fernández, el media punta de Peñarol, tuvo un 2024 brillante en el que anotó ocho golazos de tiro libre, más otros tantos, y llevó de la mano a los carboneros a conseguir el Campeonato Uruguayo y ser semifinalistas de la Copa Libertadores de América. En 2025, si bien no convirtió tiros libres, su nivel no fue el mismo, pero tampoco decayó un disparate. Una prueba de ello es un informe que en valoración promedio, lo ubica solo por debajo de Lionel Messi en Latinoamérica.

El futbolista aurinegro fue víctima de varias críticas por su rendimiento en 2025.

Si bien no llegó a descollar, tuvo un más que aceptable año.

El año pasado, disputó 47 encuentros con 14 tantos y 17 asistencias, sin tantos de tiro libre.

Solo superado por Messi

La empresa Sofascore, que se especializa en estadísticas, elaboró un informe en el que explica los rendimientos de los mejores jugadores latinoamericanos a lo largo de 2025,

Dicha lista está encabezada por el argentino Lionel Messi.

El futbolista de Inter Miami, en 54 partidos jugados, tuvo una valoración promedio entre todos sus encuentros de 8,37 puntos.

Luego de él, el primero que aparece es Leonardo Fernández.

El jugador de Peñarol, en esos 47 partidos antedichos, terminó con una valoración promedio de 7,98 puntos.

Aquí se puede ver la lista completa:

610576181_18066491369544549_3673452841171822916_n
El informe de Sofascore de los jugadores con mejor valoraci&oacute;n promedio de 2025, encabezado por Lionel Messi y seguido por Leonardo Fern&aacute;ndez de Pe&ntilde;arol

El informe de Sofascore de los jugadores con mejor valoración promedio de 2025, encabezado por Lionel Messi y seguido por Leonardo Fernández de Peñarol

