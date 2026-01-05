Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Los dirigidos por Diego Aguirre comienzan la pretemporada con régimen de concentración

5 de enero 2026 - 13:44hs
Eduardo Darias&nbsp;

Eduardo Darias 

FOTO: I. Guimaraens

Peñarol regresa a los entrenamientos pensando en el duro año 2026 comenzando la pretemporada este martes en Los Aromos con algunas caras nuevas y distintas bajas en el plantel. Entre los que vuelven de su lesión, estará Eduardo Darias, mientras que no concurrirá David Terans.

A su vez, Matías Arezo será una de las bajas notables que se extrañarán este martes en los inicios de la pretemporada.

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Abierto Uruguayo de Polo
POLO

Este lunes habrá una importante exhibición de polo de alto hándicap a beneficio en Punta Polo

Vuelven Darias y Lucas Hernández

Eduardo Darias volverá a entrenar de forma prácticamente normal con el resto del grupo este martes en el inicio de la pretemporada de Peñarol.

Según confió una fuente del club a Referí, Diego Aguirre lo seguirá muy de cerca, aunque aún no está 100%, ya que le falta fútbol.

Más allá de esto, Aguirre quiere ya que juegue algunos partidos de los amistosos de verano.

20250120 Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Nacional
Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Nacional

Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Nacional

El volante fue un relojito en 2024 para ganar el Campeonato Uruguayo y jugó ocho meses con dolor, debido a que ya se sabía que tenía una lesión en la rodilla.

No obstante, luego de que le practicaran una resonancia magnética, se constató que tenía los ligamentos cruzados de su rodilla derecha rotos, por lo que fue intervenido quirúrgicamente el lunes 24 de marzo.

Luego de nueve meses y medio, Darias está para volver a entrenar con normalidad.

20251102 Lucas Hernández y Javier Méndez Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (4)
Lucas Hernández y Javier Méndez

Lucas Hernández y Javier Méndez

A su vez, Lucas Hernández también estará este martes en Los Aromos en la primera práctica.

A principios de diciembre pasado, el lateral izquierdo se sometió a una artroscopía en su rodilla derecha, por un problema de meniscos.

El futbolista está prácticamente pronto y volverá a entrenar en la concentración aurinegra.

De los lesionados, Tomás Olase tiene para un tiempo más y Javier Cabrera, quien también al igual que el juvenil se rompió los ligamentos cruzados, no jugará en todo el Torneo Apertura, al menos.

La mejor noticia es la del juvenil Germán Barbas, quien, con la misma lesión, se espera su retorno para marzo próximo.

La situación de David Terans

David Terans sufrió una lesión parcial en el tendón de Aquiles a principios de octubre pasado.

No obstante ello, se le colocó una bota, pero no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Obviamente que no llegó a la definición de la Liga AUF Uruguaya ni contra Liverpool en las semifinales, ni en las finales ante Nacional.

20250910 David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Tenía contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre y su ficha pertenece a Fluminense de Brasil.

En ese contexto, ya no tiene vínculo con los aurinegros y viajó hacia Rio de Janeiro para ponerse al día con su club.

Por eso es que David Terans no estará en Los Aromos y todo indica que desde Peñarol no harán un nuevo esfuerzo para que vuelva a jugar en la institución carbonera.

Los juveniles que vuelven a Peñarol

Diego Aguirre este año le dará un seguimiento especial a algunos de los juveniles que comenzarán a entrenar este martes con Peñarol en la pretemporada.

1700847408584.webp
Andrés Madruga
Andrés Madruga

Entre ellos, regresa el zaguero central Andrés Madruga, luego de jugar una temporada en Manta de Ecuador y en el que hay cifradas muchas esperanzas.

20250928 Danubio Matías González gol a Montevideo City Torque Torneo Clausura 2025. Foto: @DanubioFC
Matías González

Matías González

Otro que anduvo bien el año pasado y Aguirre lo quiere ver es otro zaguero, quien juega como lateral derecho, Matías González, de gran 2025 en Danubio.

20250827 Brandon Álvarez Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @CopaAUFUruguay
Brandon Álvarez

Brandon Álvarez

A su vez, según confió la misma fuente a Referí, también estará presente este martes Brandon Álvarez, un futbolista de apenas 18 años que se desempeña como extremo derecho. Este futbolista ya jugó dos partidos oficiales con Peñarol y con Diego Aguirre el año pasado: uno por la Copa AUF Uruguay y otro por el Torneo Clausura.

Peñarol Eduardo Darias Los Aromos David Terans Diego Aguirre

