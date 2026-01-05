Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans
Los dirigidos por Diego Aguirre comienzan la pretemporada con régimen de concentración
5 de enero 2026 - 13:44hs
Eduardo Darias
FOTO: I. Guimaraens
Peñarol regresa a los entrenamientos pensando en el duro año 2026 comenzando la pretemporada este martes en Los Aromos con algunas caras nuevas y distintas bajas en el plantel. Entre los que vuelven de su lesión, estará Eduardo Darias, mientras que no concurrirá David Terans.
No obstante, luego de que le practicaran una resonancia magnética, se constató que tenía los ligamentos cruzados de su rodilla derecha rotos, por lo que fue intervenido quirúrgicamente el lunes 24 de marzo.
Luego de nueve meses y medio, Darias está para volver a entrenar con normalidad.
A su vez, Lucas Hernández también estará este martes en Los Aromos en la primera práctica.
A principios de diciembre pasado, el lateral izquierdo se sometió a una artroscopía en su rodilla derecha, por un problema de meniscos.
El futbolista está prácticamente pronto y volverá a entrenar en la concentración aurinegra.
De los lesionados, Tomás Olase tiene para un tiempo más y Javier Cabrera, quien también al igual que el juvenil se rompió los ligamentos cruzados, no jugará en todo el Torneo Apertura, al menos.
La mejor noticia es la del juvenil Germán Barbas, quien, con la misma lesión, se espera su retorno para marzo próximo.
La situación de David Terans
David Terans sufrió una lesión parcial en el tendón de Aquiles a principios de octubre pasado.
No obstante ello, se le colocó una bota, pero no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Obviamente que no llegó a la definición de la Liga AUF Uruguaya ni contra Liverpool en las semifinales, ni en las finales ante Nacional.
Tenía contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre y su ficha pertenece a Fluminense de Brasil.
En ese contexto, ya no tiene vínculo con los aurinegros y viajó hacia Rio de Janeiro para ponerse al día con su club.
Por eso es que David Terans no estará en Los Aromos y todo indica que desde Peñarol no harán un nuevo esfuerzo para que vuelva a jugar en la institución carbonera.
Los juveniles que vuelven a Peñarol
Diego Aguirre este año le dará un seguimiento especial a algunos de los juveniles que comenzarán a entrenar este martes con Peñarol en la pretemporada.
Entre ellos, regresa el zaguero central Andrés Madruga, luego de jugar una temporada en Manta de Ecuador y en el que hay cifradas muchas esperanzas.
Otro que anduvo bien el año pasado y Aguirre lo quiere ver es otro zaguero, quien juega como lateral derecho, Matías González, de gran 2025 en Danubio.
A su vez, según confió la misma fuente a Referí, también estará presente este martes Brandon Álvarez, un futbolista de apenas 18 años que se desempeña como extremo derecho. Este futbolista ya jugó dos partidos oficiales con Peñarol y con Diego Aguirre el año pasado: uno por la Copa AUF Uruguay y otro por el Torneo Clausura.