Peñarol pone en marcha el sueño 2026 este martes 6 de enero y con un plan diferente que ordenó Diego Aguirre

Los aurinegros implementan ya de entrada un cambio en la matriz pensando en mejorar el año

4 de enero 2026 - 12:49hs
Peñarol comenzará a entrenar en su pretemporada 2026 este martes 6 de enero, cuando en principio se había anunciado que iba a ser el lunes. El cambio fue sin motivo aparente, según pudo saber Referí, pero sí habrá un plan diferente ordenado por el técnico Diego Aguirre.

A su vez, la intención es mejorar lo hecho en la Copa Libertadores de América, más allá de que el papel no fue del todo malo.

El cambio ordenado por Diego Aguirre

Peñarol comenzará los entrenamientos por la tarde de este martes 6.

Una vez que estos culminen, el equipo quedará concentrado en Los Aromos, toda una novedad que ordenó el cuerpo técnico de Diego Aguirre.

¿Por qué se hará esto? Debido a que ya, al otro día, el segundo de las prácticas, se entrenará en doble horario. Por la mañana, desde las 9, y por la tarde, nuevamente a la hora 17.30.

Lo mismo sucederá el jueves, cuando los carboneros practiquen de tarde y queden concentrados, y el viernes otra vez doble turno. Según informó una fuente del club a Referí, el sábado tendrán libre y retornarán el domingo a la mañana.

Hasta el momento, las cinco altas son las de Franco Escobar, Abel Hernández, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Facundo Batista.

Se sigue esperando (y con ansias por parte del cuerpo técnico), que se llegue a un acuerdo para que continúe Matías Arezo en el club.

Este domingo, el goleador se mostró con una camiseta de básquetbol del club aurinegro.

También se aguarda la posibilidad de Nicolás Vallejo, luego de que el Grupo Pachuca lo comprara para León de México, pero le diera la palabra a los aurinegros de que lo prestaría para esta temporada.

No obstante, aún no se sabe aún qué ocurrirá con el extremo argentino, y si será cedido por el Grupo Pachuca a los carboneros.

El futbolista comenzó a entrenar suave en León y se recupera de un desgarro, pero ya tiene designado el número 22 para la Liga MX, además de que brindó declaraciones pensando a futuro y sin nombrar a Peñarol.

Por otro lado, hubo un sondeo de algún dirigente y del propio Diego Aguirre con Diego Laxalt.

En tanto, las bajas por ahora fueron las de los arqueros Brayan Cortés y Martín Campaña, Maximiliano Silvera, Ignacio Sosa, Pedro Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Héctor Villalba y Jaime Báez.

