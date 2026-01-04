Dólar
PEÑAROL

El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

El goleador quiere continuar al menos una temporada más en el equipo de Diego Aguirre

4 de enero 2026 - 11:42hs
Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: @LigaAUF

FOTO: @LigaAUF

Matías Arezo tuvo una jornada especial este domingo ya que su hijo Theo cumplió su primer año y junto al mismo, estuvo abriendo los regalos que le compraron junto a su esposa, Camila Cedrés.

Arezo sigue sin saber qué será de su futuro cuando este 31 de diciembre se terminó el préstamo de Gremio de Porto Alegre de Brasil a los carboneros.

Con la camiseta de Peñarol

La intención de Matías Arezo es permanecer al menos una temporada más en Peñarol.

Baltasar Barcia fue presentado en Nacional
NACIONAL

La razón por la cual Baltasar Barcia no estuvo en la primera práctica de Nacional en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

No obstante, hasta ahora las autoridades del club mirasol no lograron ponerse de acuerdo con Gremio para un nuevo préstamo.

Se informó que la intención es que sea por US$ 400.000 otra vez, pero comprando parte de la ficha, pero por ahora, el club gaúcho se muestra reticente.

Este domingo, su esposa, Camila Cedrés, subió una foto de Matías Arezo y Theo, el día de su primer cumpleaños y escribió: "Abriendo regalos los niños".

En la misma, el goleador aurinegro está vestido con una camiseta de básquetbol de Peñarol, en lo que sigue siendo un guiño para su posible nuevo acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio para continuar al menos una temporada más en el club de sus amores.

Aquí se puede ver la foto:

arezo
Mat&iacute;as Arezo, vestido con la camiseta de b&aacute;squetbol de Pe&ntilde;arol, y su hijo Theo, que cumpli&oacute; un a&ntilde;o

Matías Arezo, vestido con la camiseta de básquetbol de Peñarol, y su hijo Theo, que cumplió un año

Matías Arezo Peñarol Gremio Ignacio Ruglio

Diego Godín

La AUF confirmó a Diego Godín para el partido de "Leyendas" de Uruguay vs Argentina en Punta del Este

Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman dijo que el mercado de pases de Nacional "nunca está cerrado": esperarán una semana más a César Araujo y buscan cerrar a Juan de Dios Pintado

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Confirmado: pese a regresar a los entrenamientos, Ronald Araujo no fue convocado para el derbi de Barcelona

