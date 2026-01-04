El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo tuvo una jornada especial este domingo ya que su hijo Theo cumplió su primer año y junto al mismo, estuvo abriendo los regalos que le compraron junto a su esposa, Camila Cedrés.

Como informó Referí hace una semana, el goleador de Peñarol se casó con su novia de hace varios años .

Arezo sigue sin saber qué será de su futuro cuando este 31 de diciembre se terminó el préstamo de Gremio de Porto Alegre de Brasil a los carboneros.

La intención de Matías Arezo es permanecer al menos una temporada más en Peñarol.

PEÑAROL Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

NACIONAL La razón por la cual Baltasar Barcia no estuvo en la primera práctica de Nacional en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes

No obstante, hasta ahora las autoridades del club mirasol no lograron ponerse de acuerdo con Gremio para un nuevo préstamo.

Se informó que la intención es que sea por US$ 400.000 otra vez, pero comprando parte de la ficha, pero por ahora, el club gaúcho se muestra reticente.

Este domingo, su esposa, Camila Cedrés, subió una foto de Matías Arezo y Theo, el día de su primer cumpleaños y escribió: "Abriendo regalos los niños".

En la misma, el goleador aurinegro está vestido con una camiseta de básquetbol de Peñarol, en lo que sigue siendo un guiño para su posible nuevo acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio para continuar al menos una temporada más en el club de sus amores.

Aquí se puede ver la foto: