El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

No obstante, hasta ahora las autoridades del club mirasol no lograron ponerse de acuerdo con Gremio para un nuevo préstamo.
Se informó que la intención es que sea por US$ 400.000 otra vez, pero comprando parte de la ficha, pero por ahora, el club gaúcho se muestra reticente.
Este domingo, su esposa, Camila Cedrés, subió una foto de Matías Arezo y Theo, el día de su primer cumpleaños y escribió: "Abriendo regalos los niños".
En la misma, el goleador aurinegro está vestido con una camiseta de básquetbol de Peñarol, en lo que sigue siendo un guiño para su posible nuevo acuerdo con los presididos por Ignacio Ruglio para continuar al menos una temporada más en el club de sus amores.