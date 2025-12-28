Se casó Matías Arezo mientras sigue aguardando la posibilidad de seguir o no en Peñarol para 2026; mirá el video

El delantero Matías Arezo se casó en la noche de este sábado con su pareja de hace años, Camila Cedrés, con quien ya tienen un hijo, mientras, desde el punto de vista deportivo, aguarda la posibilidad de seguir o no en Peñarol para la temporada venidera.

Si bien hubo negociaciones entre los aurinegros y Gremio, el club dueño de la ficha, para tratar de obtener un nuevo préstamo por US$ 400.000, hasta ahora no hubo adelantos en el tema.

En Peñarol existe gran incertidumbre en este período de pases en el que no se sabe aún qué puede pasar con la llegada que estaba casi pronta de Baltasar Barcia, ya que ahora salió a terciar Nacional, como informó Referí.

No obstante, este domingo se confirmó la cuarta alta para el plantel, de Abel Hernández, tras lo que dijo su representante, Pablo Bentancur.

Mientras sucede todo esto, Matías Arezo se casó este sábado a la noche en una gran fiesta.

Todos sus compañeros del plantel de Peñarol estuvieron presentes en la boda que lo unió a Camila Cedrés, su pareja desde hace años y con la que ya comparten un hijo.

En la fiesta hubo dos bandas en vivo que se robaron la noche junto a los novios.

El futbolista ahora aguarda por la posibilidad de que se le extienda o no el contrato con Peñarol que vence en tres días.