PEÑAROL

Se casó Matías Arezo mientras sigue aguardando la posibilidad de seguir o no en Peñarol para 2026; mirá el video

El goleador aurinegro tuvo su noche soñada, pero por fuera de lo deportivo, ya que contrajo enlace

28 de diciembre 2025 - 17:55hs

El delantero Matías Arezo se casó en la noche de este sábado con su pareja de hace años, Camila Cedrés, con quien ya tienen un hijo, mientras, desde el punto de vista deportivo, aguarda la posibilidad de seguir o no en Peñarol para la temporada venidera.

No obstante, este domingo se confirmó la cuarta alta para el plantel, de Abel Hernández, tras lo que dijo su representante, Pablo Bentancur.

Se casó Matías Arezo

Mientras sucede todo esto, Matías Arezo se casó este sábado a la noche en una gran fiesta.

Todos sus compañeros del plantel de Peñarol estuvieron presentes en la boda que lo unió a Camila Cedrés, su pareja desde hace años y con la que ya comparten un hijo.

En la fiesta hubo dos bandas en vivo que se robaron la noche junto a los novios.

El futbolista ahora aguarda por la posibilidad de que se le extienda o no el contrato con Peñarol que vence en tres días.

Matías Arezo Peñarol Diego Aguirre

