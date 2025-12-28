Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León, tiene dorsal de camiseta y ni habla de los aurinegros; mirá el video

Un nuevo frente de batalla es el que lucha Peñarol en el marco de las contrataciones para lo que será la temporada 2026 en la que tratará de ganar la Liga AUF Uruguaya que perdió este 2025 en las finales contra su eterno rival, Nacional. Además de la complicación de la llegada de Baltasar Barcia y de Javier Ruiz, ahora se le suma la de Nicolás Vallejo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El extremo argentino que brilló en Liverpool en esta temporada y que fue en el equipo ideal del campeonato en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, viajó a México y el pasado viernes fue presentado por León, club que pertenece al Grupo Pachuca.

Como informó Referí, Nicolás Vallejo fue contratado por el equipo mexicano.

Según indicaron fuentes de Peñarol, estaba acordado "de palabra" que el Grupo Pachuca se comprometía a comprarlo para León, pero lo cedería a préstamo a los aurinegros para 2026.

FÚTBOL El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

FÚTBOL Cuando parecía que estaba casi hecho el pase de Baltasar Barcia a Peñarol, apareció Flavio Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

Independiente de Avellaneda de Argentina era el dueño de su ficha y lo vendió por una deuda de US$ 1,7 millones con el citado grupo.

Vallejo entrenó en León y no habla de Peñarol

Nicolás Vallejo realizó este sábado su primera práctica en León de México y ya brindó declaraciones a la prensa.

Incluso este domingo, concurrió a ver un amistoso que su nuevo equipo jugó ante Mineros de Zacatecas.

Según informan medios mexicanos, Vallejo se viene recuperando de un desgarro y, en caso de que su carrera siga en León, su presencia está descartada para el debut de la Liga MX del próximo 10 de enero.

"Sé que León es un club muy grande y estoy muy contento de haber llegado", comenzó diciendo el extremo en una conferencia de prensa improvisada.

Y prosiguió: "Soy un jugador que trata de dar siempre el máximo, me gusta mucho el mano a mano, puedo manejar los dos perfiles y tratar de aportar desde donde me toque".

"Tuve un año muy bueno y deseo que todos tengamos en 2026 un gran año", expresó.

Vallejo indicó que habló con "Gonzalo Nápoli (quien fuera su compañero en Liverpool y jugó en León) y me dijo que el club es muy bueno, que la ciudad es tranquila y linda y he notado eso en estos días que estuve".

"Quiero prepararme de la mejor manera y como dije, deseo que tengamos un gran año", volvió a decir.

Consultado acerca de cuál es su meta, sostuvo: "Primero me quiero adaptar a la Liga MX y después espero poder anotar muchísimos goles".

Según se informa desde México, el club León ya le dio el número 22 para lucir en su camiseta esta temporada

En toda la rueda de prensa en las afueras del Estadio León, Nicolás Vallejo no tocó el tema de una posibilidad de jugar en 2026 en Peñarol.

Si no se cumple la palabra del Grupo Pachuca y permanece en México, su caso se sumará a la incertidumbre que se generó este domingo con la posibilidad de que Baltasar Barcia, que estaba prácticamente hecho a Peñarol, ahora sea también pretendido por Nacional, lo que abre un compás de espera.