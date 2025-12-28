El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Delfina Suárez, la hija mayor de Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, festejó el pasado viernes a la noche sus 15 años con una fiesta en la que hubo aproximadamente 250 invitados, entre ellos, excompañeros de su padre en la selección uruguaya, y también su amigo, el argentino Lionel Messi. Leonardo, el hijo menor de Walter Gargano, aprovechó la ocasión para pedirle una foto al astro mundial.
Como informó Referí, Messi llegó acompañado de su esposa, Antonella Rocuzzo, y de sus tres hijos, quienes a su vez, son amigos no solo de la cumpleañera, sino también de los hijos menores del uruguayo, Lautaro y Bautista.
Varios fueron los excompañeros de Luis Suárez que compartieron la selección uruguaya.
Entre ellos se puede destacar a Diego Forlán, Walter Gargano, Maximiliano Pereira y Diego Pérez, solo por nombrar a algunos.
La foto con Lionel Messi
Lionel Messi llegó temprano a la fiesta por los 15 años de Delfina Suárez, la hija mayor de Luis.
Se instaló al lado de la mesa principal junto a algunos allegados.
Uno de los que dejó pasar el rato y finalmente se animó a pedirle una fotografía fue Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano.
Leonardo, de siete años, consiguió el objetivo, ya que Messi accedió sin ningún problema y su mamá, Miska Hamsik, la compartió en su cuenta de Instagram.
El hijo del Mota se fue con un premio extra del cumpleaños de Delfina Suárez.