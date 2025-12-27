Lionel Messi llega este sábado a Uruguay para el cumpleaños de la hija de Luis Suárez

Lionel Messi llega este sábado a Uruguay acompañado de su esposa Antonella Roccuzzo para estar presente en el cumpleaños de 15 de Delfina , la hija más grande de su amigo y compañero Luis Suárez , luego de pasar la Navidad en su Rosario natal junto al resto de su familia.

El crack argentino, luego de una exigente temporada con Inter Miami que logró coronar conquistando el título de la MLS , estuvo en una gira comercial por India en la que estuvo acompañado justamente por Suárez y Rodrigo De Paul.

Posteriormente, arribó a su Rosario natal para empezar sus vacaciones y celebrar la Navidad con su familia, y este sábado 27 de diciembre estará presente en la fiesta de 15 años de Delfina , la hija de Suárez, en Uruguay .

El cumpleaños de Delfina Suárez se llevará a cabo en Villa Domus, una reconocida chacra ubicada en el departamento de Canelones , famosa por albergar eventos de alto perfil y celebraciones de figuras del deporte.

CANELONES VIDEO | Cómo es Villa Domus, la exclusiva chacra donde Delfina, la hija de Luis Suárez, celebrará su cumpleaños con la familia Messi entre los invitados

Messi y Suárez forjaron una amistad incondicional cuando el uruguayo desembarcó en el Barcelona en el año 2014 y que, luego de unos años separados en distintos clubes, se volvieron a reencontrar en el 2024 en el Inter Miami, y es por eso que el argentino y su familia estarán presentes en la fiesta en Uruguay.

Una amistad que también va más allá de las canchas e incluso comparten un proyecto deportivo con la creación del Deportivo LSM, el equipo que comenzó a competir en los campeonatos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y este año logró el ascenso a la tercera categoría.

Lionel Messi e Inter Miami regresan en enero

Luego de las fiestas y de recibir al 2026, Messi y su familia volverá a Estados Unidos los primeros días de enero para afrontar la nueva temporada con el Inter Miami con la mira puesta en el primer amistoso que tendrá el 31 de ese mismo mes, frente a Atlético Nacional de Medellín.

Posteriormente, la gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, ante Barcelona SC, y culminará en Perú, con rival y fecha aún por confirmar. El debut oficial en la MLS está programado para el 21 de febrero, cuando Las Garzas enfrenten a Los Ángeles FC, tras haber obtenido el título por primera vez en su historia.