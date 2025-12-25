Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / REDES SOCIALES

La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

"Les deseamos a todos una muy feliz Navidad!", se lee en el posteo que publicaron las cuentas de Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi

25 de diciembre 2025 - 14:35hs
Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi

Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi

Los amigos y estrellas del Inter Miami campeón de Estados Unidos, Luis Suárez y Lionel Messi, celebraron la Navidad de maneras muy diferentes.

Suárez publicó dos fotos en su cuenta de Instagram junto a su esposa Sofía Balbi y sus tres hijos, Delfina, Benjamín y Lautaro. En una de ellas, se ve a toda la familia con un pijama navideño que incluye el dibujo de un muñeco de nieve.

"Les deseamos a todos una muy feliz Navidad!", se lee en el posteo de Suárez, compartido con la cuenta de Balbi.

La foto del reencuentro de la generación de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011
SELECCIÓN URUGUAYA

Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

Lionel Messi en su gira por India
FÚTBOL INTERNACIONAL

Lionel Messi se instaló en Rosario para las fiestas pero visitará Uruguay luego de Navidad, por un motivo especial

Además, la pareja del 10 mostró una mesa gigante para decenas de invitados que disfrutaron de la fiesta de los Messi, y otra mesa de dulces variados que formó parte del festejo.

"Feliz Navidad", escribió Rocuzzo junto a las fotos.

Suárez y Messi compartirán una nueva temporada en el Inter Miami, equipo que en las últimas semanas se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El uruguayo coqueteó con la posibilidad de volver a Nacional, pero finalmente renovó su vínculo con el club norteamericano.

Temas:

Luis Suárez Lionel Messi Navidad Inter Miami

Seguí leyendo

Las más leídas

Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi
REDES SOCIALES

La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

Marino Hinestroza de Atlético Nacional ante Eduardo Vargas de Nacional por la Copa Libertadores 2025
FÚTBOL

El jugador que hizo sufrir a Nacional en la Copa Libertadores 2025 y que dio indicios que ya firmará con Boca Juniors

Agustín Vera, futbolista de River Plate y objetivo de Nacional
MERCADO DE PASES

Nacional está cerca de cerrar la contratación de Agustín Vera, promesa de River Plate, y sigue a un argentino exfigura de Racing

Las fotos publicadas por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur
URUGUAYOS

Así pasaron la Navidad los jugadores de la selección uruguaya: la foto familiar de Federico Valverde y las primeras fiestas del hijo de Giorgian de Arrrascaeta

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos