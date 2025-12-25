La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

Los amigos y estrellas del Inter Miami campeón de Estados Unidos, Luis Suárez y Lionel Messi , celebraron la Navidad de maneras muy diferentes.

Suárez publicó dos fotos en su cuenta de Instagram junto a su esposa Sofía Balbi y sus tres hijos, Delfina, Benjamín y Lautaro . En una de ellas, se ve a toda la familia con un pijama navideño que incluye el dibujo de un muñeco de nieve.

"Les deseamos a todos una muy feliz Navidad!", se lee en el posteo de Suárez, compartido con la cuenta de Balbi.

Messi, por otra parte, no subió ninguna foto de su Navidad, pero sí lo hizo su esposa Antonella Rocuzzo , que compartió una foto de la pareja en Rosario .

Además, la pareja del 10 mostró una mesa gigante para decenas de invitados que disfrutaron de la fiesta de los Messi, y otra mesa de dulces variados que formó parte del festejo.

"Feliz Navidad", escribió Rocuzzo junto a las fotos.

Suárez y Messi compartirán una nueva temporada en el Inter Miami, equipo que en las últimas semanas se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El uruguayo coqueteó con la posibilidad de volver a Nacional, pero finalmente renovó su vínculo con el club norteamericano.