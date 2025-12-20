Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

La foto del reencuentro de la generación de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011

Varios de los integrantes de la selección uruguaya que quedó cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y luego ganó la Copa América 2011 en Argentina se reunieron este viernes por la noche para un asado de reencuentro , que contó con la presencia del exentrenador Óscar Tabárez , su cuerpo técnico, Diego Forlán y Luis Suárez , este último presente en Uruguay luego de terminar su temporada en el Inter Miami de Estados Unidos.

El asado se realizó en el Complejo Celeste , y contó con la presencia de 14 exjugadores de la selección que formaron parte de al menos una de las dos gestas, así como del "Maestro" Tabárez y sus ayudantes Celso Otero, Mario Rebollo y José Herrera .

También participaron de la reunión funcionarios del complejo como el cocinero Aldo Cauteruccio , que integra hace años los viajes de la celeste al exterior.

"¡Volvimos a casa con esta familia! Hermosa noche de reencuentro", escribió en su Instagram Luis Suárez , en un posteo acompañado de una foto en la que se ven todos los integrantes del asado.

"Linda noche de reencuentro y revivir anécdotas", dijo por su parte en otro posteo con la misma foto Sebastián Coates, campeón de la Copa América y actual capitán de Nacional.

Junto con Coates y Suárez también estuvieron presentes Forlán, mejor jugador de Sudáfrica 2010, los excapitanes Diego Godín y Diego Lugano, Sergio Castillo, Andrés Scotti, Mauricio Victorino, Martín Cáceres, Sergio Fucile, Walter Gargano, Diego Pérez, Sebastián Eguren y Álvaro González.

En una historia publicada por Gargano se puede ver que también formaron parte de la reunión la dupla de Eduardo Labranois y Sergio Carrero.