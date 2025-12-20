Con Óscar Tabárez, Diego Forlán y Luis Suárez presentes, la generación de Sudáfrica y la Copa América 2011 de la selección uruguaya se reunió para un asado

Varios de los integrantes de la selección uruguaya que quedó cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y luego ganó la Copa América 2011 en Argentina se reunieron este viernes por la noche para un asado de reencuentro, que contó con la presencia del exentrenador Óscar Tabárez, su cuerpo técnico, Diego Forlán y Luis Suárez, este último presente en Uruguay luego de terminar su temporada en el Inter Miami de Estados Unidos.
El asado se realizó en el Complejo Celeste, y contó con la presencia de 14 exjugadores de la selección que formaron parte de al menos una de las dos gestas, así como del "Maestro" Tabárez y sus ayudantes Celso Otero, Mario Rebollo y José Herrera.
También participaron de la reunión funcionarios del complejo como el cocinero Aldo Cauteruccio, que integra hace años los viajes de la celeste al exterior.
"¡Volvimos a casa con esta familia! Hermosa noche de reencuentro", escribió en su Instagram Luis Suárez, en un posteo acompañado de una foto en la que se ven todos los integrantes del asado.
"Linda noche de reencuentro y revivir anécdotas", dijo por su parte en otro posteo con la misma foto Sebastián Coates, campeón de la Copa América y actual capitán de Nacional.
Junto con Coates y Suárez también estuvieron presentes Forlán, mejor jugador de Sudáfrica 2010, los excapitanes Diego Godín y Diego Lugano, Sergio Castillo, Andrés Scotti, Mauricio Victorino, Martín Cáceres, Sergio Fucile, Walter Gargano, Diego Pérez, Sebastián Eguren y Álvaro González.
En una historia publicada por Gargano se puede ver que también formaron parte de la reunión la dupla de Eduardo Labranois y Sergio Carrero.