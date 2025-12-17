Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Luis Suárez e Inter Miami llegaron a un acuerdo y "el Pistolero" seguirá en el club de la MLS; mirá los detalles

Su renovación se suma al fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, anunciado esta semana

17 de diciembre 2025 - 13:34hs
El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

Foto: AFP

El delantero uruguayo Luis Suárez renovó este miércoles su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.

CINCINNATI, OHIO - NOVEMBER 23: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF reacts during the Conference Semifinal match between FC Cincinnati and Inter Miami FC as part of the 2025 MLS Cup Playoffs at TQL Stadium on November 23, 2025 in Cincinnati, Ohio. Jeff Dean/
Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami

El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025 en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.

Comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los 'playoffs', en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un encuentro de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.

20251012 Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United
El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo, ha sumado 42 goles.

Su renovación se suma al fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, anunciado esta semana por el Inter Miami.

EFE

Luis Suárez Inter de Miami

