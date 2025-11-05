Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 | Precios de los billetes y fecha oficial del sorteo

Con más de 10 millones de dólares en premios, los billetes se encuentran disponibles en todo el país a través de los agentes y subagentes, que ya comenzaron a recibir su distribución para exhibirla en vidrieras y puntos de venta.
¿Cuándo se sortea el Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay?
El sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 se realizará el 30 de diciembre.
El segundo premio será de $ 10.000.000 y el tercero, de $ 4.000.000.
El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000.
Como en cada edición, la Lotería Uruguaya reafirma su compromiso social: los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional.
¿Cómo comprar el billete para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?
En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir un número en los más de 200 puntos de venta.
