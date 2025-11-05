Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 | Precios de los billetes y fecha oficial del sorteo

La Lotería Uruguaya anunció el lanzamiento oficial del Gordo de Fin de Año 2025 .

Con más de 10 millones de dólares en premios, los billetes se encuentran disponibles en todo el país a través de los agentes y subagentes, que ya comenzaron a recibir su distribución para exhibirla en vidrieras y puntos de venta.

El sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 se realizará el 30 de diciembre.

El premio principal del Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay ascenderá a 160 millones de pesos.

El segundo premio será de $ 10.000.000 y el tercero, de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000.

Como en cada edición, la Lotería Uruguaya reafirma su compromiso social: los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional.

¿Cómo comprar el billete para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir un número en los más de 200 puntos de venta.

Embed "Desde el 3 de Noviembre podes encontrar tu número para El Gordo de Fin de Año 2025...."



Buscador: https://t.co/k5A6VcRx1L pic.twitter.com/oeOijI7Uc0 — Lotería Uruguaya (@loteriauruguaya) November 4, 2025

Link de acceso: www2.loteria.gub.uy

¿Cuánto salen los billetes para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

El billete entero del Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 cuesta $ 14.000, mientras que el décimo $ 1.400. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 350.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 40.000 los números que se van a jugar en esta edición.