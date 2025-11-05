Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / LOTERÍA

Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 | Precios de los billetes y fecha oficial del sorteo

Con más de 10 millones de dólares en premios, los billetes se encuentran disponibles en todo el país a través de los agentes y subagentes de lotería.

5 de noviembre 2025 - 14:29hs
GORDO DE FIN DE AÑO URUGUAY 2025

Con más de 10 millones de dólares en premios, los billetes se encuentran disponibles en todo el país a través de los agentes y subagentes, que ya comenzaron a recibir su distribución para exhibirla en vidrieras y puntos de venta.

¿Cuándo se sortea el Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay?

El sorteo del Gordo de Fin de Año 2025 se realizará el 30 de diciembre.

Más noticias
ya estan a la venta los billetes para el sorteo del gordo de fin de ano con gran premio de $160 millones
LOTERÍA

Ya están a la venta los billetes para el sorteo del "Gordo de Fin de Año" con gran premio de $160 millones

loco, tenes que pedir perdon: el abogado duran recordo como vivio el house of cards que fue defender a raul sendic
SENDIC

"Loco, tenés que pedir perdón": el abogado Durán recordó cómo vivió el "House of Cards" que fue defender a Raúl Sendic

¿Cuánto es el premio final del Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay?

El premio principal del Gordo de Fin de Año 2025 en Uruguay ascenderá a 160 millones de pesos.

El segundo premio será de $ 10.000.000 y el tercero, de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000.

image

Como en cada edición, la Lotería Uruguaya reafirma su compromiso social: los fondos recaudados contribuyen al fortalecimiento de instituciones como el Hospital Maciel, el Hospital Pereira Rossell, el Hospital Pasteur y al apoyo del deporte amateur en todo el territorio nacional.

¿Cómo comprar el billete para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir un número en los más de 200 puntos de venta.

Embed

Link de acceso: www2.loteria.gub.uy

¿Cuánto salen los billetes para el Gordo de Fin de Año Uruguay 2025?

El billete entero del Gordo de Fin de Año Uruguay 2025 cuesta $ 14.000, mientras que el décimo $ 1.400. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 350.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 40.000 los números que se van a jugar en esta edición.

Temas:

Gordo de Fin de Año Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid
ESPAÑA

El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos