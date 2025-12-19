Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Un joven murió en Maldonado tras chocar en su moto contra un auto: investigan causas y detalles del siniestro

Las investigaciones están a cargo de la Seccional Primera, bajo la órbita de la Fiscalía de 2.º turno del departamento

19 de diciembre 2025 - 11:48hs
Joven murió en Maldonado tras chocar en su moto

Joven murió en Maldonado tras chocar en su moto

En horas de la mañana de este viernes, un joven murió en Maldonado tras accidentarse en su moto, informó Jefatura de Policía del departamento en un comunicado. El siniestro se registró sobre la intersección de Circunvalación 17 de Junio y Avenida Garzón.

Según el parte oficial, el accidente involucró a una moto, conducida por el joven fallecido, y a un auto manejado por una mujer, quien resultó ilesa.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar y llevó a cabo las pericias correspondientes buscando esclarecer las circunstancias del accidente.

Las investigaciones están a cargo de la Seccional Primera, bajo la órbita de la Fiscalía de 2.º turno.

Se trata del segundo accidente registrado en el departamento durante las últimas horas. Previamente, en horas del mediodía del jueves, un hombre murió tras chocar en su auto contra una camioneta.

El accidente ocurrió sobre la Ruta 37, pasando la cañada conocida bajo el nombre de "El Encanto".

La camioneta era conducida por un hombre quien llevaba a dos acompañantes, también masculinos. Todos ellos fueron derivados a un centro asistencial de Piriápolis por móviles policiales, presentando golpes leves, siendo posteriormente dados de alta.

Temas:

joven Maldonado moto auto

