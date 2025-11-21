Accidente múltiple cerca de la Torre de Antel: conductor de ómnibus se desvaneció y provocó choque en cadena

Sobre el mediodía de este viernes, un conductor de un ómnibus se desvaneció y provocó un choque en cadena de seis automóviles que estaban estacionados en la zona de la Torre de las Comunicaciones de Antel , en Montevideo .

El ómnibus en cuestión, que viajaba con pasajeros , transitaba por la calle Paraguay cuando el conductor tuvo el percance, según informó Telemundo de Canal 12. El chofer del ómnibus fue llevado a un centro de salud sin heridas de gravedad .

A pesar de la cantidad de vehículos implicados, el accidente no dejó a otras personas heridos , según informó el citado medio. Entre los autos afectados estaban una camioneta Renault , otra camioneta blanca , un auto Fiat y un auto Volkswagen , entre otros.

Dentro del ómnibus habían pasajeros , quienes también salieron ilesos . El espectacular accidente llamó la atención de los trabajadores de la zona y además congestionó el tránsito de esta zona del barrio de la Aguada .

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

El pasado miércoles otro accidente se generó con un ómnibus en Montevideo, cuando el chofer de 62 años también se desvaneció cuando transitaba por el barrio Bella Vista.

El accidente había ocurrido de mañana sobre las calles Avenida Agraciada y Tapes. El hombre se encontraba circulando por calle Tapes cuando, en determinado momento, cruzó con luz roja rumbo a Avenida Agraciada.

Producto de esta maniobra chocó contra un auto, lo arrastró unos metros y finalmente terminó sobre la vereda.

La situación fue presenciada por una enfermera, que rápidamente se acercó al lugar para brindarle primeros auxilios al chofer que, además de estar desvanecido, sufría convulsiones. En el vehículo no había más personas.

Tras esto, el hombre fue trasladado al Hospital Maciel donde los médicos constataron que estaba fuera de peligro. En el auto, por su parte, había dos personas que resultaron ilesas.