"¡Tas loco! No lo puedo creer": camionero intentó doblar marcha atrás en la Ruta 101 y volcó un contenedor

Un insólito accidente de tránsito sorprendió a los conductores que el jueves en la mañana se trasladaban por la Ruta 101 hacia la zona de Pando, en Canelones.

A la altura del kilómetro 31, un camionero intentó ingresar a una vía secundaria, pero no lo hizo doblando de manera habitual, sino utilizando la reversa.

Al intentar aplicar la marcha atrás, y cuando ya se había armado una fila importante de conductores que debían aguardar al camión por su obstrucción total de la ruta, se produjo el vuelco del semirremolque que transportaba un contenedor.

La situación fue grabada por varios conductores que esperaban el desenlace de la maniobra. Uno de ellos, en un video difundido por el medio de Pando El Megáfono, relata lo que ocurre y cuenta que ya hace "varios minutos" están esperando para poder seguir camino.

"A ver si puede pasar. ¡Ay! Se le cayó el contenedor. ¡Tas loco! No te lo puedo creer", lamenta mientras los demás conductores se bajan de sus vehículos para ver qué ocurre adelante.

Sobre las 10:30 la ruta se encuentra totalmente obstruida y se canaliza el tránsito por una calle lateral.