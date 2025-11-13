Caggiani criticó a diputado blanco que viajó a Vigo por Cardama: "Mandaron un chapista, sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica"

El senador frenteamplista Daniel Caggiani cuestionó este jueves el viaje del diputado blanco Gabriel Gianoli a Vigo (España) para seguir de cerca la situación de las patrullas oceánicas (OPV) que Uruguay le encomendó construir al astillero Cardama y que han sido centro del debate político en los últimos meses.

"No deja de ser interesante que mandaron un chapista a ver cómo andaba el barco nuevo. Vamos a ver qué nos trae de información. (...) Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica ", dijo Caggiani en rueda de prensa.

Gianoli, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, llegó en las últimos días a España y este miércoles visitó el astillero. En un video difundido en sus redes sociales, el legislador -de profesión soldador- mostró cómo avanzaba la construcción del casco de la embarcación.

"Es raro que hayan circulado unas imágenes de una embarcación que está en construcción y que es confidencial. No sé cómo consiguió esas imágenes ", dijo Caggiani. Ante una crítica similar del senador del Frente Amplio Nicolás Viera, Gianoli respondió en sus redes sociales: "Como representante solicité autorización vía mail para visitar el Astillero. Sus compañeros negaron que el Parlamento lo hiciera en forma institucional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielGianoli/status/1988725676040761577&partner=&hide_thread=false Estimado Senador como representante solicité autorización vía mail para visitar el Astillero.Sus compañeros negaron que el Parlamento lo hiciera en forma institucional.

Hoy gestioné la visita del Dip Guastavino a quién respeto y se encuentra en Vigo.Trabajamos,no comentamos!!! https://t.co/oZMZvj3Cxj — Gabriel Gianoli (@GabrielGianoli) November 12, 2025

Caggiani aclaró que el gobierno tiene dos enviados en España: "Son dos veedores de la Armada Nacional, saben de estos temas. Están haciendo informes al Ministerio de Defensa".

El contrato para la compra de dos OPV, que fue firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue rescindido por la actual Administración, luego que se descubriera que la empresa que actuaba de garante era falsa. Sin embargo, al momento no se ha descartado una etapa de mediación para seguir adelante con las obras.

El senador reiteró que para el gobierno de Yamandú Orsi "lo importante es que haya patrullas oceánicas que custodien el mar" y apeló a que se "termine de dilucidar qué ha pasado en esta situación engorrosa".

"Que podamos salir cuanto antes, porque no le hace bien a Uruguay ni al astillero, es una perla más de este collar de incidentes", dijo.