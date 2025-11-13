Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO CARDAMA

Caggiani criticó a diputado blanco que viajó a Vigo por Cardama: "Mandaron un chapista, sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica"

El senador frenteamplista dijo que el gobierno envió a dos veedores de la Armada Nacional a seguir la construcción de las patrullas oceánicas

13 de noviembre 2025 - 12:19hs
20250813 Daniel Caggiani. Interpelación al ministro Fratti en el senado.
Foto: Inés Guimaraens

El senador frenteamplista Daniel Caggiani cuestionó este jueves el viaje del diputado blanco Gabriel Gianoli a Vigo (España) para seguir de cerca la situación de las patrullas oceánicas (OPV) que Uruguay le encomendó construir al astillero Cardama y que han sido centro del debate político en los últimos meses.

"No deja de ser interesante que mandaron un chapista a ver cómo andaba el barco nuevo. Vamos a ver qué nos trae de información. (...) Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica", dijo Caggiani en rueda de prensa.

Más noticias
pagos a cardama: informe del brou senala que actuacion del banco fue ajustada a derecho
CARDAMA

Pagos a Cardama: informe del BROU señala que actuación del banco fue "ajustada a derecho"

El avance que mostró el diputado Gianoli
CARDAMA

Caso Cardama: diputado blanco viajó a Vigo y mostró en un video cómo avanzan las obras de las patrullas oceánicas

"Es raro que hayan circulado unas imágenes de una embarcación que está en construcción y que es confidencial. No sé cómo consiguió esas imágenes", dijo Caggiani. Ante una crítica similar del senador del Frente Amplio Nicolás Viera, Gianoli respondió en sus redes sociales: "Como representante solicité autorización vía mail para visitar el Astillero. Sus compañeros negaron que el Parlamento lo hiciera en forma institucional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielGianoli/status/1988725676040761577&partner=&hide_thread=false

Caggiani aclaró que el gobierno tiene dos enviados en España: "Son dos veedores de la Armada Nacional, saben de estos temas. Están haciendo informes al Ministerio de Defensa".

El contrato para la compra de dos OPV, que fue firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue rescindido por la actual Administración, luego que se descubriera que la empresa que actuaba de garante era falsa. Sin embargo, al momento no se ha descartado una etapa de mediación para seguir adelante con las obras.

El senador reiteró que para el gobierno de Yamandú Orsi "lo importante es que haya patrullas oceánicas que custodien el mar" y apeló a que se "termine de dilucidar qué ha pasado en esta situación engorrosa".

"Que podamos salir cuanto antes, porque no le hace bien a Uruguay ni al astillero, es una perla más de este collar de incidentes", dijo.

Temas:

Cardama barco Daniel Caggiani Patrullas oceánicas

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos