Caso Cardama: diputado blanco viajó a Vigo y mostró en un video cómo avanzan las obras de las patrullas oceánicas

El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, viajó en las últimas horas a Vigo (España) para seguir de cerca la situación de las patrullas oceánicas (OPV) que Uruguay le encomendó al astillero Cardama .

El nacionalista ingresó al astillero y filmó un video caminando junto a la embarcación en obra. Antes del parate por la rescisión del contrato, estaba pautado que la compañía española entregara la primera de las dos embarcaciones en el segundo semestre de 2026.

"Constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final", escribió en sus redes sociales. El legislador prevé tener diversas reuniones con varios actores de la industria naval gallega.

Las imágenes fueron celebradas por dirigentes de la coalición. El senador blanco Sebastián Da Silva consideró que Gianoli "es el único legislador capaz de poder valorar la calidad de las soldaduras dado su oficio" . Gianoli es soldador.

"Así se hace DIPUTADO!!! Claríto… Fue a Vigo y terminó con el mareo. Ahora les va a hacer más difícil hacer la maniobra", sumó el también senador blanco Sergio Botana.

El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo apuntó al Frente Amplio: "Avances muy significativos y disposición a cumplir. Por eso el F.A. se negó a acompañar una misión parlamentaria a Galicia". En primera instancia, Gianoli había propuesto que toda la Comisión de Defensa viajara a Vigo.

La compra de las OPV, concretada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue cancelada por la actual administración tras descubrir que una de las garantías presentadas correspondía a una empresa británica falsa, que ya fue disuelta.

Nicolás Viera: un viaje "raro"

El senador frenteamplista Nicolás Viera tildó de "raro" el viaje de Gianoli, ya que aseguró que los dos oficiales de la Armada Nacional que están instalados en Vigo a pedido del Ministerio de Defensa Nacional para monitorear la construcción de las dos patrullas no tuvieron permitido el ingreso.

Habría que ver qué implicancias tiene esta visita.

"A los oficiales de la armada que llegaron al astillero, en representación del ESTADO uruguayo, no los dejaron actuar porque Cardama no los reconoció. Resulta que ahora va un diputado opositor e ingresa sin problemas...", cuestionó el legislador.