/ Nacional / PATRULLAS

El presidente de la Xunta de Galicia habló con Orsi por Cardama y le transmitió el "enorme prestigio" de la industria naval

En los últimos días el regulador británico comunicó la disolución de la empresa Eurocommerce, que supuestamente había otorgado la garantía a Cardama; el legislador Gabriel Gianoli viajó a Galicia

11 de noviembre 2025 - 17:15hs
Astillero español Cardama
Instagram Cardama

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se comunicó con el presidente de la República, Yamandú Orsi, por la disputa que mantiene el astillero gallego Cardama con el gobierno uruguayo, que decidió rescindir el contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas y presentó una denuncia penal por fraude y estafa.

Rueda, político del Partido Popular (PP) de Galicia, difundió en sus redes sociales la noticia de la conversación y dijo que le transmitió a Orsi "el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia", de la cual Cardama es parte.

"Hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión", escribió Rueda.

A su vez, según confirmó El Observador con fuentes políticas, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Gabriel Gianoli, viajó a Vigo en las últimas horas.

Gianoli pertenece al Partido Nacional y había planteado previamente que el viaje fuera realizado por toda la comisión.

El legislador prevé tener diversas reuniones con varios actores de la industria naval gallega.

La denuncia penal que presentó el gobierno está a estudio del fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado, pero la causa todavía no ha tenido movimientos significativos.

En los últimos días se supo que el regulador británico disolvió a la empresa Eurocommerce, que había otorgado la supuesta garantía de US$ 4,5 millones que permitió a Cardama avanzar en el contrato con el Estado uruguayo e iniciar la construcción de las patrullas.

Las autoridades del gobierno presumen que esa garantía en realidad es falsa y por eso decidieron presentar la denuncia y rescindir el contrato.

