/ Agro / AGRICULTURA

ADP-Agronegocios del Plata presentó novedades en genética durante la inauguración de la cosecha de trigo

ADP-Agronegocios del Plata presentó, en Dolores, su último lanzamiento de genética vegetal en trigo, llamado Arazá

11 de noviembre 2025 - 18:04hs
ADP-Agronegocios del Plata y un nuevo aporte a los agricultores: trigo Arazá.

ADP-Agronegocios del Plata y un nuevo aporte a los agricultores: trigo Arazá.

Juan Samuelle (archivo)

ADP-Agronegocios del Plata presentó, durante el acto de Inauguración Oficial de la Cosecha de Trigo, su último lanzamiento de genética vegetal en trigo, llamado Arazá, una variante de origen francés destacada por su gran potencial de rendimiento, que incluso supera a la variedad Guayabo (entre un 5% y un 10%).

Inauguración de la Cosecha de Trigo

Según se destacó a El Observador, bajo una intensa lluvia -aplaudida por los productores, acostumbrados a tener adversidades cuando no suceden en la forma adecuada- la compañía participó de la quinta edición de la inauguración oficial de la cosecha de trigo, organizada por la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD).

La actividad se realizó en la Capital Nacional del Trigo, título que esa ciudad de Soriano recibió en 2022 considerando la calidad de sus suelos especialmente aptos para la producción de este cereal y sus tradicionales aportes a ese segmento de la agricultura.

Durante la jornada, que contó con la participación de autoridades nacionales y departamentales, productores y dirigentes gremiales, los asistentes pudieron visitar el stand de ADP-Agronegocios del Plata para conocer en detalle las características del trigo y las últimas novedades en genética.

Las siembras de trigo en general se realizan entre mayo y junio, y se cosechan entre noviembre y diciembre, dependiendo del ciclo de cada variedad.

La empresa especialista en agronegocios, se indicó, es líder en el mercado de trigo, con siete variedades de semillas distintas: Molle, Álamo, Olivo, Feroz, Maitén, Guayabo y Arazá.

Investigación y Desarrollo en agricultura

ADP-Agronegocios del Plata cuenta con el sector de Investigación y Desarrollo, donde la compañía realiza un estudio exhaustivo de cada producto, valorando su sanidad, rendimiento, estructura de caña, fecha de siembra y cosecha, entre otros elementos, para determinar y elegir las mejores semillas para el mercado local.

Con los resultados obtenidos, la empresa recomienda los mejores planes para cada productor con el fin de mejorar la eficiencia de los cultivos.

Gracias a esa calidad que ofrece, la compañía logra una participación muy importante en la siembra local, además de que algunos de sus materiales son referentes en el mercado.

Las ventajas del trigo Arazá

Arazá es de ciclo medio, casi corto y es recomendado para sembrar entre finales de mayo y mediados de junio.

Una de sus características principales es que, gracias a su genética francesa, tiene una gran resistencia a las royas y las manchas foliares.

DSC_0079
Ensayos de ADP-Agronegocios con variedades de trigo.

Ensayos de ADP-Agronegocios con variedades de trigo.

El contexto

ADP-Agronegocios del Plata es una empresa familiar agropecuaria uruguaya con 22 años de trayectoria, especializada en la producción agrícola-ganadera, y la comercialización de granos, insumos y semillas.

Su objetivo es la generación de alimentos, energía y conocimientos de manera sustentable y con un alcance global.

Gestiona un área de 60.000 hectáreas agrícolas y un potencial de producción de 100.000 cabezas de ganado a faena.

Gracias a su amplia experiencia en el rubro, la compañía ha logrado potenciar de manera estratégica ambos sectores.

Para conocer más detalles se puede visitar el sitio adp.com.uy.

