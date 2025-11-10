IICA y sus socios muestran en la COP30 cómo la agricultura de las Américas puede ser parte de la solución

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y sus socios llevan una vez más la voz del sector agropecuario de las Américas al mayor foro ambiental del mundo , que vuelve a desarrollarse en el continente americano después de 11 años.

La COP30, que reunirá a más de 50.000 personas de casi 200 países en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, tiene como uno de sus espacios destacados al pabellón del IICA, denominado Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas .

Allí el agro del continente mostrará con evidencia científica y resultados concretos cómo puede ser parte de la solución a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, así como que es un sector clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del mundo, generar divisas y crear empleos y arraigo en las zonas rurales.

Durante dos semanas, hasta el 21 de noviembre, el pabellón albergará eventos de alto nivel con el protagonismo del sector privado, funcionarios de Agricultura de gobiernos del continente, miembros de comunidades rurales, académicos, y representantes de organismos internacionales.

El contexto

Es la cuarta vez consecutiva que el pabellón del IICA y sus socios está presente en la conferencia. El IICA ya participó con su propio pabellón en la COP27 de Egipto en 2022, en la COP28 de Emiratos Árabes Unidos en 2023 y en la COP29 de Azerbaiyán el año pasado.

Con esta nueva participación en un foro de enorme influencia en la agenda pública global, el IICA consolida su rol como catalizador de la acción colectiva de los países del continente americano e impulsa la integración de esfuerzos para posicionar a la agricultura de la región en la discusión sobre el futuro de los modos de producción y los caminos para proteger el planeta y sus recursos naturales.

El objetivo es demostrar al mundo que la agricultura en el continente realiza un aporte crucial a la seguridad alimentaria global y es capaz de combinar productividad, sostenibilidad y resiliencia, a través de la transformación del conocimiento técnico y la cooperación en acciones concretas contra la crisis climática.

La agricultura es la única actividad que, al tiempo que produce, puede capturar carbono en el suelo y así contribuir a la reducción de emisiones totales de gases de efecto invernadero.

unnamed (1) Dr. Manuel Otero, director general del IICA.

Vidriera de tecnologías y cooperación

A través de su alianza con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y el gobierno brasileño, el IICA tiene su pabellón en la AgriZone, un área temática paralela a la COP30 que reunirá cientos de iniciativas centradas en la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la descarbonización de la producción.

AgriZone es una gran vidriera de tecnologías, ciencia y cooperación internacional centrado en la agricultura sostenible y la lucha contra el hambre en el contexto del cambio climático.

El espacio acogerá aproximadamente 400 eventos, entre los que se incluyen paneles y exposiciones, así como demostraciones de soluciones tecnológicas y prácticas agroambientales bajas en carbono.

La AgriZone es coordinada por EMBRAPA, institución pública de investigación que ha sido crucial en la transformación de Brasil en una potencia agroalimentaria en las últimas décadas y es una estrecha aliada del IICA en multiplicidad de proyectos.

“AgriZone simboliza el compromiso hemisférico con una agricultura que produce, conserva y es motor del desarrollo económico y la inclusión social de los países. La COP30 es el momento de demostrar que el campo es protagonista y es parte insoslayable de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad en el presente y de carea al futuro”, destacó Manuel Otero, director general del IICA.

Además de contar con su propio pabellón en la AgriZone, el IICA participará en paneles oficiales de la COP30 y organizará en Belem do Pará eventos paralelos con influyentes organismos multilaterales que son sus socios estratégicos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sostenibilidad de la actividad agropecuaria

Allí se abordarán cuestiones cruciales para la sostenibilidad de la actividad agropecuaria como bioeconomía, finanzas verdes, adaptación y gobernanza climática, agricultura regenerativa, rol de los biocombustibles en la transición energética y ganadería sostenible.

El IICA reforzará así su compromiso con la ciencia, la innovación y la cooperación internacional como pilares fundamentales para fortalecer los sistemas alimentarios del continente y favorecer la sostenibilidad económica, social y al ambiental.

La presencia del IICA en la COP30 también dará continuidad a la agenda hemisférica consolidada durante la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025, celebrada recientemente en Brasilia.

Ese encuentro reflejó el papel del organismo como articulador técnico y político de la agricultura sostenible en las Américas, que será ratificado en Belem do Pará.

unnamed Silvia Massruhá, presidenta de EMBRAPA y Manuel Otero, Director General del IICA, en el pabellón del IICA en Belém do Pará.

Manuel Otero: "Nuestra presencia refuerza la alianza con EMBRAPA"

Otero aseguró el compromiso del organismo por trabajar junto con socios estratégicos para demostrar cómo, mediante la innovación y el apoyo de la ciencia y la tecnología, la agricultura tropical hemisférica es fundamental para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en el planeta.

En el marco de la COP30, Otero participó en la inauguración del pabellón AgroBrasil, levantado por CNA/SENAR en la Agrizone, un espacio implementado por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y socios clave -como el IICA- cuyo objetivo es dar claridad sobre cómo la producción agropecuaria y la protección ambiental pueden avanzar de la mano.

“Nuestra presencia acá refuerza la alianza que mantenemos con EMBRAPA desde su creación hace 52 años, hasta hoy que se ha convertido en baluarte de la innovación agropecuaria mundial. Estamos orgullosos de que el primer presidente de EMBRAPA fue José Irineu Cabral, quien también fue Representante del IICA en Brasil”, expresó Manuel Otero.

Además del Director General del IICA, en la inauguración de AgroBrasil intervinieron Silvia Massruhá, presidenta de EMBRAPA; Daniel Carrara, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (CNA/SENAR) de Brasil; Muni Lourenço, presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de CNA y presidente de FAEA; Carlos Xavier, presidente de FAEPA; Bruno Quick, director técnico de SEBRAE Nacional, además de autoridades de organizaciones regionales vinculadas con el agro.

“En la AgriZone nuestra motivación es mostrar cómo es la agricultura de los seis biomas brasileños y su enorme aporte a la seguridad alimentaria global, así como sumar apoyos en nuestro esfuerzo de la que agricultura familiar adopte más prácticas sustentables, con base en la investigación agropecuaria”, dijo la presidenta de EMBRAPA.

Daniel Carrara llamó la atención sobre la necesidad de integrar esfuerzos para fortalecer el conocimiento relacionado con la producción agropecuaria y la sostenibilidad en la Amazonía, y aprovechó para lanzar un app llamado IAmazon, un muestrario de iniciativas vinculadas con la bioeconomía y los productos originarios de esta región en Brasil.

El pabellón del IICA en la AgriZone

El IICA también inaugurará su propio pabellón en la AgriZone, llamado Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, en el cual realizará cerca de 50 eventos con especialistas en investigación, políticas e innovación agropecuarias.

Los socios del Instituto en esta iniciativa son Canada Agriculture and Agri-food, Bayer, CropLife International, Elanco, Organización de los Estados Americanos, PepsiCo, Protein Pact, Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (USDEC), Consejo de Exportadores de Soya de Estados Unidos (USSEC), Banco Mundial, UKFCDO y World Vision International.

“La agricultura de las Américas es diversa y por lo tanto tiene una riqueza enorme, capaz de ser motor de desarrollo, inclusión y competitividad. Aquí, en la AgriZone de la COP30, mostramos que los agricultores, especialmente los de la agricultura familiar, son fundamentales para la seguridad alimentaria y la preservación de la naturaleza”, afirmó el Director General del IICA.