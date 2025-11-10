El sindicato de maestros levantó el paro y este martes vuelven las clases en las escuelas de Montevideo

Fue la sexta agresión a docentes en escuelas públicas en lo que va de 2025

La asamblea empezó después de lo previsto. Es que el lunes —el tercer día hábil sin clases en las escuelas públicas de Montevideo— inició con una agenda cargada para las autoridades del sindicato de maestros. Hubo una movilización frente a la Torre Ejecutiva, fueron recibidos por el presidente de la República, valoraron el “gesto político” y finalmente, en la tardecita y por votación, pusieron fin al paro.

Unos 700 afiliados se hicieron presentes en la asamblea que comenzó con un repaso de las acciones que llevó adelante el sindicato. Sobre las 20.40, llegó el turno de la votación: ¿continuar o no con el paro? Y la respuesta de la mayoría fue terminar con esta medida de lucha que, además, le implica a los docentes la pérdida salarial.

Al mediodía del pasado miércoles, la madre de una alumna (que había tenido un conflicto tiempo atrás con otra estudiante) ingresó a la escuela 123 de Jardines del Hipódromo. Iba acompañada de adolescentes del barrio, dispuesta a agredir a docentes, padres y niños. El efecto patota generó temor y una denuncia policial. Por eso el sindicato definió un paro automático.

Dada la gravedad del hecho, el sexto episodio de violencia en centros educativos de Primaria en lo que va del año pero que esta vez se traspasó lo visto hasta ahora, la Asociación de Docentes de Montevideo resolvió la continuidad de la medida de paro (no prosperó la votación de una huelga, pero sí la paralización de actividades fue extendiéndose hasta tres días lectivos consecutivos).

Este lunes, además, los profesores sindicalizados de los liceos de Montevideo se sumaron a la medida en señal de apoyo y en el marco de la puja por el presupuesto. El sindicato de maestros de Montevideo, en tanto, se mantiene en conflicto sin paro. Se citarán a asambleas en función de los avances y los efectos de las medidas propuestas por las autoridades-