Nuevo paro de maestros el lunes en Montevideo: sindicato volverá a suspender las actividades por agresión en escuela

Los maestros de Montevideo resolvieron realizar un nuevo paro en los centros públicos de la capital el próximo lunes 10 de noviembre , luego de los incidentes en la Escuela N°123 de de Jardines del Hipódromo de esta semana.

El paro será de 24 horas , con movilización frente a Torre Ejecutiva y luego se trasladarán hacia el Palacio Legislativo , según confirmó El Observador con fuentes de la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu).

La determinación se tomó durante una asamblea de Ademu en la noche de este viernes, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

VIOLENCIA EN ESCUELAS Interior dice que reforzará la seguridad en escuelas tras la agresión registrada en Jardines del Hipódromo que llevó a dos días de paro

La medida sindical se suma a los dos días de paro, jueves y viernes , a los que convocó el sindicato tras los incidentes en Jardines del Hipódromo de este miércoles.

Lo que sucedió fue que una madre de una alumna ingresó a la escuela en cuestión junto a otras personas para agredir a docentes, padres y niños. El sindicato definió el caso como un ataque "en patota" motivado por un conflicto entre la hija de la madre en cuestión y otra niña.

Los hechos precipitaron una reunión entre el sindicato y autoridades del gobierno que se concretó este viernes en la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Durante el encuentro, algunos maestros que estaban fuera del edificio ingresaron y protestaron por mayor seguridad en las escuelas.

Tras la reunión, la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde afirmó que el gobierno reforzará la seguridad "con policías pero con programas sociales también". La jerarca del Interior adelantó que evaluarán en función de los riesgos en qué centros reforzarán la seguridad.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, calificó la reunión con Ademu de "muy constructiva" y aseguró que salieron de ella "con mejores condiciones para que se pueda retomar el trabajo en la escuela".

Ahora el gobierno busca "reconstruir las condiciones para que la escuela abra y que los gurises empiecen a asistir", según Caggiani.

Con esta determinación, ya son tres los días en que los maestros de Montevideo hacen paro por los hechos acontecidos en la Escuela de Jardines del Hipódromo.