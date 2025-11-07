Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Domingo:
Mín  12°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PARO EN ESCUELAS

Nuevo paro de maestros el lunes en Montevideo: sindicato volverá a suspender las actividades por agresión en escuela

Con esta determinación, ya son tres los días hábiles seguidos en que los maestros de Montevideo hacen paro por los hechos de violencia acontecidos en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo

7 de noviembre 2025 - 21:01hs
20240319 Escuela pública, alumnos, escolares, educación pública. (29).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Los maestros de Montevideo resolvieron realizar un nuevo paro en los centros públicos de la capital el próximo lunes 10 de noviembre, luego de los incidentes en la Escuela N°123 de de Jardines del Hipódromo de esta semana.

El paro será de 24 horas, con movilización frente a Torre Ejecutiva y luego se trasladarán hacia el Palacio Legislativo, según confirmó El Observador con fuentes de la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu).

La determinación se tomó durante una asamblea de Ademu en la noche de este viernes, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Más noticias
Foto de archivo. Escuela de la Policía
VIOLENCIA EN ESCUELAS

Interior dice que reforzará la seguridad en escuelas tras la agresión registrada en Jardines del Hipódromo que llevó a dos días de paro

Maestros entraron al edificio de la ANEP y protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
VIOLENCIA EN ESCUELAS

Maestros entraron al edificio de la ANEP: protestan por mayor seguridad tras violencia en Escuela N°123

La medida sindical se suma a los dos días de paro, jueves y viernes, a los que convocó el sindicato tras los incidentes en Jardines del Hipódromo de este miércoles.

Lo que sucedió fue que una madre de una alumna ingresó a la escuela en cuestión junto a otras personas para agredir a docentes, padres y niños. El sindicato definió el caso como un ataque "en patota" motivado por un conflicto entre la hija de la madre en cuestión y otra niña.

Los hechos precipitaron una reunión entre el sindicato y autoridades del gobierno que se concretó este viernes en la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Durante el encuentro, algunos maestros que estaban fuera del edificio ingresaron y protestaron por mayor seguridad en las escuelas.

Tras la reunión, la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde afirmó que el gobierno reforzará la seguridad "con policías pero con programas sociales también". La jerarca del Interior adelantó que evaluarán en función de los riesgos en qué centros reforzarán la seguridad.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, calificó la reunión con Ademu de "muy constructiva" y aseguró que salieron de ella "con mejores condiciones para que se pueda retomar el trabajo en la escuela".

Ahora el gobierno busca "reconstruir las condiciones para que la escuela abra y que los gurises empiecen a asistir", según Caggiani.

Con esta determinación, ya son tres los días en que los maestros de Montevideo hacen paro por los hechos acontecidos en la Escuela de Jardines del Hipódromo.

Temas:

maestros Montevideo paro escuela Jardines del Hipódromo

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

La vida de Cacho de la Cruz: el señor televisión
TELEVISIÓN

De qué murió Cacho de la Cruz

Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí
CIUDAD

Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50: Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto
OFICIALISMO

"Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50": Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos