Interior dice que reforzará la seguridad en escuelas tras la agresión registrada en Jardines del Hipódromo que llevó a dos días de paro

Luego de los incidentes en la Escuela de Jardines del Hipódromo N°123 del pasado miércoles , la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde afirmó que el gobierno reforzará la seguridad "con policías pero con programas sociales también" .

La jerarca del Interior adelantó que evaluarán en función de los riesgos en qué centros reforzarán la seguridad.

Este viernes, las autoridades de la ANEP y del Ministerio del Interior calificaron de "muy constructiva" su reunión con el sindicato de maestros , quien realiza paro en Montevideo desde el jueves por estos hechos.

La Asociación de Maestros de Montevideo ( Ademu ) denunció que fue la madre de una alumna quien ingresó a la Escuela de Jardines del Hipódromo junto a otras personas para agredir a docentes , padres y niños .

El sindicato lo definió como un ataque "en patota" motivado por un conflicto entre la hija de la madre en cuestión y otra niña.

Mientras transcurría la reunión de este viernes en la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública, trabajadores ingresaron al edificio en reclamo de mayor seguridad.

"Evaluamos con el subdirector de la policía nacional fortalecer tanto la comunidad educativa segura, que equipos de Policía que están en Primaria y trabajar con la Policía Comunitaria para percibir factores de riesgo y prevenir futuros conflictos", dijo Valverde en rueda de prensa este viernes consignada por Telemundo de Canal 12.

También se manejó la posibilidad de crear "una mesa de coordinación de esfuerzos" que cuente con "el Codicen, la Federación Uruguaya de Magisterio, la Policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía".

"La reunión fue muy constructiva", dijo Caggiani sobre el encuentro con el sindicato en la ANEP

Pablo Caggiani Foto: Leonardo Carreño

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, calificó la reunión con Ademu de "muy constructiva" y aseguró que salieron de ella "con mejores condiciones para que se pueda retomar el trabajo en la escuela".

Además adelantó que "se va a cambiar" una actividad del programa Pelota al medio "para tenerla en esta institución" y que habrá "más presencia (del programa) de Escuelas Disfrutables" para este centro.

Ahora el gobierno busca "reconstruir las condiciones para que la escuela abra y que los gurises empiecen a asistir", según Caggiani.

"Las familias pueden confiar en que esto va retomar determinado cauce de funcionamiento normal", sentenció el jerarca de la Educación.