Conflicto en la industria láctea se endurece con paros y denuncias de distorsiones en tambos y plantas

Desde este viernes 7 de noviembre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) incrementó las medidas sindicales , con paros diarios parciales en todas las plantas de esa industria láctea , interrupciones de tareas que efectivamente sucedieron, confirmaron a El Observador fuentes de la cooperativa.

Esas medidas, señalaron las mismas fuentes, causaron distorsiones en los distintos segmentos de la cadena agroindustrial láctea , aunque de momento sin que haya nuevos derrames de leche en tambos ni desabastecimiento en puntos de venta al consumidor final o para las gestiones de exportación , aunque se teme eso pueda darse con el paso de los días .

Previamente al inicio de esta secuencia de paros parciales, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), de la cual es parte la AOEC, el miércoles 5 fijó para el 27 de noviembre la realización de una asamblea general , en la que si bien el tema convocante es "en defensa de nuestro salario y plataforma" se descuenta se considerará la adopción de otras medidas .

AGRICULTURA Advertencia sobre el riesgo de presencia de residuos de productos fitosanitarios en la cosecha de colza

La FTIL, en un comunicado remitido a El Observador, argumentó que en la última instancia del Consejo de Salarios, convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hubo "un nuevo episodio empresarial en el que -una vez más- la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) no permitió la instalación del ámbito natural de negociación colectiva".

La FTIL señala, también, "el vaciamiento empresarial de los ámbitos de negociación" y cierra su documento citando una de las frases expresada en su momento por José Artigas: "Nada debemos esperar sino de nosotros mismos".

La AOEC, tras informar sobre los paros que se extenderán de una a tres horas por turno, puntualizó que "en todos los casos se dejarán las guardias mínimas imprescindibles para que no haya pérdida de materia prima, y para asegurar el recibimiento de la leche de cada productor".

El contexto

El miércoles de esta semana, informó El Observador, las gremiales del agro que nuclean a los productores de leche sumaron su voz en este diferendo al exponer públicamente su malestar con Yamandú Orsi, con base eso en que el presidente de la República ha recibido a los trabajadores del sector industrial lácteo, pero no a los tamberos.

La posición de la Cámara de la Industria Láctea

Hace pocos días, teniendo como marco un escenario de conflicto que ya se ha extendido durante varios meses y sigue sin ser solucionado, la CILU responsabilizó a los trabajadores por el no avance en la negociación de un nuevo convenio colectivo, señalando "reiteradas medidas infundadas adoptadas por los sindicatos".

"Las medidas sindicales continúan surgiendo de forma reiterada y desproporcionada en diferentes empresas, sin respetar las cláusulas de paz hubieran permitido el inicio de las negociaciones", añadió la CILU a eso, también en un comunicado dirigido a la opinión pública.

El comunicado de la FTIL

d8457db2-54f9-4750-8e4c-93a558e3502c

El comunicado de la AOEC