Conflicto en la industria láctea se endurece con paros y denuncias de distorsiones en tambos y plantas
La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole incrementó las medidas sindicales y el conflicto en la industria láctea lejos está de superarse
7 de noviembre 2025 - 18:46hs
Industria láctea: acusaciones cruzadas entre trabajadores y empresarios.
Desde este viernes 7 de noviembre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) incrementó las medidas sindicales, con paros diarios parciales en todas las plantas de esa industria láctea, interrupciones de tareas que efectivamente sucedieron, confirmaron a El Observador fuentes de la cooperativa.
Esas medidas, señalaron las mismas fuentes, causaron distorsiones en los distintos segmentos de la cadena agroindustrial láctea, aunque de momento sin que haya nuevos derrames de leche en tambos ni desabastecimiento en puntos de venta al consumidor final o para las gestiones de exportación, aunque se teme eso pueda darse con el paso de los días.
Previamente al inicio de esta secuencia de paros parciales, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), de la cual es parte la AOEC, el miércoles 5 fijó para el 27 de noviembre la realización de una asamblea general, en la que si bien el tema convocante es "en defensa de nuestro salario y plataforma" se descuenta se considerará la adopción de otras medidas.
La FTIL, en un comunicado remitido a El Observador, argumentó que en la última instancia del Consejo de Salarios, convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hubo "un nuevo episodio empresarial en el que -una vez más- la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) no permitió la instalación del ámbito natural de negociación colectiva".
La FTIL señala, también, "el vaciamiento empresarial de los ámbitos de negociación" y cierra su documento citando una de las frases expresada en su momento por José Artigas: "Nada debemos esperar sino de nosotros mismos".
La AOEC, tras informar sobre los paros que se extenderán de una a tres horas por turno, puntualizó que "en todos los casos se dejarán las guardias mínimas imprescindibles para que no haya pérdida de materia prima, y para asegurar el recibimiento de la leche de cada productor".
Hace pocos días, teniendo como marco un escenario de conflicto que ya se ha extendido durante varios meses y sigue sin ser solucionado, la CILU responsabilizó a los trabajadores por el no avance en la negociación de un nuevo convenio colectivo, señalando "reiteradas medidas infundadas adoptadas por los sindicatos".
"Las medidas sindicales continúan surgiendo de forma reiterada y desproporcionada en diferentes empresas, sin respetar las cláusulas de paz hubieran permitido el inicio de las negociaciones", añadió la CILU a eso, también en un comunicado dirigido a la opinión pública.