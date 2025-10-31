Sindicato y empresas lácteas cruzaron comunicados: la ausencia de paz laboral y el tambor de un locker roto

Empresas lácteas y trabajadores del sector siguen cruzando cuestionamientos -en las últimas horas lo hicieron mediante comunicados- acusando cada una de las partes a la otra de no generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la negociación de un nuevo convenio colectivo .

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) , en un comunicado remitido a El Observador este jueves 30 de octubre, señaló que lamentaba informar que la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) "volvió a evadir su comparecencia ante una nueva instancia de los Consejos de Salarios, otro desplante, una actitud que se plasma en reiteración real, ahora bajo el pretexto de medidas por un sector de una empresa".

La cámara, por su parte, este viernes 31 envió a El Observador un comunicado en el que se señala: "La CILU y la FTIL habían acordado iniciar la negociación del nuevo convenio colectivo a partir del 1º de abril de 2025, sin embargo dicho ámbito aún no ha podido concretarse debido a las reiteradas medidas infundadas adoptadas por los sindicatos, tanto a nivel general de rama como en distintas empresas en forma simultánea".

La FTIL, tras indicar que no adoptó ninguna medida ni acción como forma de contribuir a la concreción del ámbito de negociación colectiva, acusa a la CILU de poner el foco "en un pequeño sector de una empresa que rechaza de manera categórica la suspensión por tres días de un trabajador porque rompió el tambor de apertura de un locker".

"Pretender aplicar una sanción de tal magnitud y dimensión a un trabajador por algo así es ridículo e inaceptable", agregó.

Sobre eso, afirmó: "Huele a pretexto, a patrañas torpes y trasnochadas para intentar lo injustificable: que la CILU sigue evadiendo su participación en las instancias de negociación colectiva ante el Ministerio de Trabajo".

El comunicado de la CILU

La CILU, por su lado y también como parte de un conjunto de consideraciones, señaló que en los últimos días realizó "esfuerzos muy significativos para habilitar el ámbito de negociación", pero que "las medidas sindicales continúan surgiendo de forma reiterada y desproporcionada en diferentes empresas, sin respetar las cláusulas de paz hubieran permitido el inicio de las negociaciones".

"La CILU ha sostenido su posición en cuanto a que el inicio de la negociación debe darse en un clima de paz laboral y sin medidas de presión por parte de los sindicatos o la FTIL, ya han transcurrido siete meses desde la fecha prevista de comienzo y hasta el momento no se ha logrado establecer ese espacio debido a las constantes medidas de fuerza", añadió.

"A pesar de las reales dificultades de competitividad y viabilidad que enfrenta el sector, las acciones sindicales no contemplan el daño que generan a todos los actores de la cadena láctea, afectando a empresas, productores, distribuidores, consumidores uruguayos, clientes del exterior y también a los propios trabajadores", expresó la cámara de las empresas lácteas.

Lo que se viene: ¿medidas sindicales?

La FTIL mencionó, al cierre del comunicado, que este lunes 3 de noviembre se reunirá la mesa de dirección para convocar a una asamblea general que tendrá como cometidos analizar la realidad del sector "marcada por 120 días sin la instalación del Consejo de Salarios", advirtiendo sobre la consideración de medidas sindicales.

Los comunicados

