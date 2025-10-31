El peso de los corrales en el mercado ganadero, nuevas referencias de precios y el valor de la carne exportada

Con los frigoríficos concentrados en faenar animales procedentes de corrales , en el mercado ganadero crece el poder de negociación de la industria y varias plantas se retiraron del mercado spot, la faena fue la más alta en 13 semanas y el precio de la tonelada de carne vacuna exportada superó notoriamente los US$ 6.000 .

Las entradas de haciendas a las plantas se han alargado y los valores siguen presionados.

Está enlentecida la salida de ganado de campo, pero con el alivio que dieron las últimas lluvias en varias zonas del país.

El foco está puesto ahora en los pronósticos climáticos para noviembre y diciembre, que serán determinantes para definir los movimientos de la oferta y el ritmo de salida de los ganados de pasto, así como para el mercado de reposición, que acompaña la trayectoria del gordo.

DSC05269 Corrales para la terminación de vacunos previo a su envío a frigoríficos. Juan Samuelle

Las referencias para novillos y vacas

Las plantas que están haciendo faena de corral para cuota están prácticamente fuera del mercado, y las otras plantas están proponiendo valores de US$ 5,20 por kilo para los novillos y concretando negocios por hasta US$ 5,30 por los mejores animales, y desde US$ 5 hasta US$ 5,10 por las mejores vacas.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 12.26.45 (3)

Faena: casi 50 mil cabezas de vacunos

Hay frigoríficos anotando ganados sin precio y con entradas que superan los 15 días.

En paralelo, hay varias industrias cerrando sus convenios para que vengan las cuadrillas kosher, y podría haber algún movimiento de demanda adicional para el novillo.

Con mayor volumen de ganado de corral, la faena de la última semana fue la más alta en 13 semanas, con 49.626 cabezas, un máximo desde fines de julio.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 12.26.45 (1)

“La intención es que el mercado ganadero encuentre su fiel. En esta semana que pasó no lo encontró, yo creo que no lo va a encontrar hasta que las plantas grandes de acá a 15 días salgan al mercado”, comentó Carlos de Freitas, de Escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales.

La oferta aparece de forma moderada, esperable en esta época del año, más con las óptimas condiciones que viene registrando la primavera.

Fin de año sin una oferta importante de ganado

“Todos sabemos que este año lo vamos a terminar sin una oferta importante de ganado”, comentó el operador.

El mercado de reposición acompaña la trayectoria de ajuste del gordo. Y mira de reojo el clima, con pronósticos de un noviembre con lluvias que estarían por debajo de la media influencia mediante de una Niña que por ahora sigue siendo muy débil. Se percibe algo más de cautela.

Los corrales han frenado las compras, con la intención de copiar la baja del gordo y poder incorporar ese ajuste a su ecuación.

Un mercado de reposición que todavía no se ha armado, con ajustes a la baja en casi todas las categorías.

“Toda esa demanda importante que había y con una inercia muy grande se tranquilizó para ver un poco qué es lo que pasa”, señaló de Freitas.

En el remate de Pantalla Uruguay esta semana los terneros promediaron US$ 3,18 por kilo. Un fuerte ajuste de 8% frente a los US$ 3,46 del remate de setiembre. El valor por cabeza sigue siendo alto en US$ 687.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 12.26.45 (2)

Mientras el gordo y la reposición bajan un escalón en las referencias de valores, es sostenida la firmeza en el mercado internacional.

El banco especializado en materias primas Rabobank proyecta un crecimiento constante hasta 2030 para el mercado de carne vacuna, traccionado por la demanda asiática, de acuerdo a un informe publicado esta semana.

La tonelada de carne vacuna sigue en precios destacados

Una solidez que se aprecia en el precio de exportación de la carne vacuna de Uruguay, que en los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.040 por tonelada y llegó a US$ 6.303 en la última semana, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Para de Freitas el mercado del gordo en Uruguay tiene que establecer un mojón, teniendo en cuenta el precio de exportación, que con los novillos a US$ 5,50 como hasta hace dos semanas había llevado la Relación Hacienda Exportación que mide INAC a un máximo en tres años con un brusco salto en las últimas semanas.

“Eso daría para un novillo de US$ 5,20 a US$ 5,30, con una vaca de US$ 5, US$ 5,05, más o menos. De esa manera se trabaja mucho más cómodo todos, que es importante”, sostuvo el consignatario.

A pesar de los ajustes propuestos, los valores de la hacienda siguen siendo muy buenos, subrayó.

En el gordo “el fiel de la balanza se va a dar dentro de dos semanas, cuando saquen todos a la cancha”, expresó.