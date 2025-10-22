Volvió a caer el precio de los productos lácteos en el mercado internacional y llegó el quinto ajuste seguido

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos tuvieron este martes 21 una nueva caída en el mercado internacional , considerando lo sucedido en la segunda licitación de octubre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de una quinta baja consecutiva para el caso del valor medio tomando a todos los productos y eso, más el ajuste en el valor promedio de la leche en polvo entera, genera preocupación en el sector agroindustrial lácteo en Uruguay.

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

MERCADOS Sorpresa: la Unión Europea no retrasará la ley contra la deforestación importada, pero la flexibilizará

GANADERÍA Detectaron residuos de garrapaticida en carne exportada a China: la destruyeron y de momento no hay sanciones

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó ya más lejos de los US$ 4.000 por tonelada y por segunda vez está debajo de ese listón de referencia, dado un nuevo ajuste, en esta instancia de 1,4%.

Global Dairy Trade: la segunda licitación de octubre 2025 situó la LPE en US$ 3.610. Accedé al informe completo: https://t.co/72yd5Y7bcO pic.twitter.com/jbLibjBgqt

Valores de referencia en lácteos en 2025

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

+ 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)

- 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)

- 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)

- 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)

- 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)

+ 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)

+ 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)

+ 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)

0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)

- 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)

- 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)

+ 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)

+ 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)

- 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

En 2025 hubo ya 20 subastas con siete registros en suba, 12 en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 21 una referencia con una baja de 2,4% quedando así el valor en US$ 3.610 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 1,6% y US$ 2.559) y manteca (- 0,8% y US$ 6.662).

Considerando rubro a rubro, el único aumento fue en el producto grasa láctea anhidra y la baja más fuerte fue en leche en mozzarella.

Captura de pantalla 2025-10-22 142529

En esta subasta participaron 165 postores que adquirieron 40.621 miles de toneladas: un 3,3% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 391, será la primera del mes noviembre y se desarrollará el martes 4.