Pulseada en el mercado ganadero: industria frigorífica presiona los precios a la baja y el productor resiste

Cierra una semana de escasa concreción de negocios en el mercado ganadero para los vacunos gordos , con la industria frigorífica firme en su intención de profundizar la baja en los valores , mientras se da una readecuación de precios en el mercado de reposición con pagos internacionales de la carne vacuna que mantienen una solidez estructural .

La oferta de ganado de pasto sigue limitada y los productores se resisten a convalidar ajustes, a la espera de cómo evolucione el mercado una vez finalizada la ventana de faena de cuota.

“Al productor le está costando aceptar estos nuevos valores que está proponiendo la industria, así que vamos a ver ahora cuando termine la cuota cómo sigue”, dijo Rodrigo Böcking, de Böcking Negocios Rurales.

Los operadores consideran que el mercado se encuentra en formación, buscando un nuevo equilibrio de valores luego del pico que llevó al novillo hasta US$ 5,50 el kilo, por encima de los márgenes de equilibrio de la industria frigorífica.

En los negocios que se concretan las entradas van de una semana a 10 días para las plantas que no están haciendo ganado de corral para cuota y las que están faenando animales de encierro se van a 15 días o hasta fin de mes.

El dato

El novillo está casi dos dólares por encima de su precio si se lo comprara con esta misma época en 2022, cuando había caído desde US$ 5,50 a US$ 3,30 (en menos de tres meses).

Faena de vacunos elevada

La faena de octubre fue la más alta en los últimos tres meses con 197.480 vacunos.

La última semana bajó a 46.746 cabezas, por debajo de la semana anterior, con un día menos de actividad por el paro de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines ( FOICA) en el marco del paro general parcial convocado por el PIT CNT.

Nuevas referencias para el ganado de reposición

En el mercado de reposición se van aceptando los nuevos valores, se ha dado un ajuste por los novillos cuota, los terneros, la vaca de invernada, que han bajado entre un 5% y 10%.

Aparece algo más de oferta de ganado para el campo y hay mayor cautela en la parte compradora.

Hay productores ganaderos ajustando cargas para lo que va a ser el verano.

“Creo que se está especulando más a ver hasta cuánto bajan los precios de la reposición”, estimó el consignatario.

En los remates virtuales de esta semana se volvieron a dar nuevas bajas.

En Lote 21 los terneros generales bajaron 5 centavos a US$ 3,10 el kilo cuando habían ajustado 20 centavos en el remate anterior desde US$ 3,35 a US$ 3,15.

En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 3,16 el kilo en el remate de esta semana, un descenso de 19 centavos frente a los US$ 3,35 del remate anterior.

El valor de la carne vacuna exportada

Baja el gordo, baja la reposición, bajó la faena, pero no el precio de exportación que alcanzó su mejor octubre desde que hay registros, tanto para carne vacuna como ovina.

En carne bovina fue de US$ 5.116 por tonelada, un 14% por encima de los US$ 4.492 promedio de octubre de 2024.

En la última semana el precio de exportación fue de US$ 5.350, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En carne ovina promedió US$ 5.739 por tonelada en octubre, trepando 40% en la comparación interanual.

“Vamos a ver ahora también sobre fin de mes, van a venir las cuadrillas kosher, que puede hacer un poco más de presión en la demanda de ganado”, comentó Böcking, con la expectativa sobre cuál será la posición de la industria cuando termine la faena de cuota y sobre el ritmo de salida de ganado de pasto.