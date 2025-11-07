Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Murió Cacho de la Cruz, símbolo de la televisión uruguaya, a los 88 años

Conductor de ciclos como El show del mediodía, Cacho Bochinche y El castillo de la suerte, Cacho de la Cruz fue uno de los íconos de la televisión uruguaya

7 de noviembre 2025 - 15:37hs
Cacho de la Cruz

Cacho de la Cruz

Diego Battiste

Cacho de la Cruz, uno de los íconos históricos de la televisión y el entretenimiento uruguayo, murió este viernes a los 88 años. El conductor estaba internado desde hace algunos días en CTI, a causa de una enfermedad pulmonar (EPOC), que se agravó al contagiarse de covid.

Con una carrera que se inició entre el mundo de las artes escénicas, el cabaret y la música, como parte del grupo de jazz The Hot Blowers, que integró junto a Rubén Rada y los hermanos Fattoruso, entre otros artistas, De la Cruz se convirtió en una figura de referencia en otro mundo, el de la televisión, del que fue una de las caras más conocidas y de mayor permanencia en la historia del medio en este país.

Arturo de la Cruz, tal era su nombre de pila, nació y vivió hasta los 20 años en Argentina, antes de mudarse a Uruguay para trabajar como animador de Carnaval y en clubes nocturnos. Luego pasaría a trabajar en Canal 12, donde en 1962 comenzó uno de sus ciclos más longevos e icónicos, El show del mediodía, que conducía junto a Alejandro Trotta.

Más noticias
Cacho de la Cruz
ENTREVISTA

La última entrevista de Cacho de la Cruz con El Observador: "Si no te das cuenta cuándo retirarte de la televisión es porque sos un estúpido"

Murió Cacho de la Cruz a los 89 años
OBITUARIO

Murió Cacho de la Cruz: la vida de la mayor figura que dio la televisión uruguaya

Ese programa, que siguió al aire hasta 2008, fue uno de sus programas más famosos, junto al ciclo infantil Cacho Bochinche, que comenzó a emitirse las mañanas de domingo en 1973 y siguió hasta 2010, y que derivó también en espectáculos de teatro y discos.

También fue el conductor de La cantina de Chichita, parodia de programas como el de la argentina Mirtha Legrand, y de programas de juegos como Telematch, Sipi Nopo y El castillo de la suerte. Con Julio Alonso condujo Parque Jurásico, uno de sus últimos ciclos al aire antes de su retiro en 2010.

Entre los reconocimientos que tuvo en los últimos años estuvo la declaración como Ciudadano Ilustre de Montevideo en 2024, y el homenaje que le hizo Canal 12 al bautizar uno de sus estudios con su nombre en 2012.

Cacho de la Cruz estuvo casado en dos ocasiones. Primero con Hada Helena Reffino, con quien tuvo tres hijos: Rodrigo, Daniella y Maximiliano. Se divorció, contrajo matrimonio con Laura Martínez y con ella fueron padres de Santiago. Rodrigo es sonidista en canal 12 y baterista, Daniella vive en el exterior, Maximiliano es un reconocido actor y conductor, y Santiago es pianista clásico.

Temas:

Murió Cacho de la Cruz Cacho de la Cruz Televisión Canal 12

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

Empleo doméstico
TRABAJO

Amas de casa y empleadas acordaron que haya tres categorías laborales para el trabajo doméstico

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos