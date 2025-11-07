Adiós a Cacho de la Cruz: así despidieron en las redes al icónico conductor de televisión

La televisión uruguaya acaba de perder a uno de sus íconos: este viernes murió Cacho de la Cruz , histórico conductor y figura central de la cultura popular, a los 88 años.

El conductor estaba internado desde hace algunos días en CTI, a causa de una enfermedad pulmonar (EPOC), que se agravó al contagiarse de covid.

Luego de que se conociera la noticia de su muerte, varias figuras del mundo de los medios y la cultura lo despidieron en las redes.

MURIÓ CACHO DE LA CRUZ El emotivo encuentro entre Cacho y Maxi de la Cruz en La Máscara: el video de una de las últimas apariciones

TELEVISIÓN Murió Cacho de la Cruz, símbolo de la televisión uruguaya, a los 88 años

Uno de ellos fue Gastón Solé, uno de los directores periodísticos de Telemundo, noticiero de Canal 12.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoleGaston/status/1986866725116064242?s=20&partner=&hide_thread=false Es muy difícil ser el 1 en algo. Y Cacho de la Cruz fue indudablemente el más grande en la historia de la televisión uruguaya. Gracias por las risas. https://t.co/I78bSmCwGR — Gastón Solé (@SoleGaston) November 7, 2025

Diego González, por su parte, lo despidió con un: "Muchas gracias por las risas Cacho, descansa en paz. Un abrazo a su familia y amigos."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegodelacurva/status/1986869414113751296?s=20&partner=&hide_thread=false Muchas gracias por las risas Cacho, descansa en paz. Un abrazo a su familia y amigos. pic.twitter.com/CN2z5JV17e — Min. Diego González González (@diegodelacurva) November 7, 2025

Uno de los que tuvo las palabras más sentidas para el conductor fue Alberto Kesman. El relator lo despidió en varios mensajes de X donde contó sobre su vínculo con Cacho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KesmanAlberto/status/1986869968110075986&partner=&hide_thread=false Falleció Cacho de la Cruz entrañable compañero de mi vida en Canal 12.Enorme actor,humorista,músico, conductor de grandes éxitos,inigualable en todo lo que hacía. Generoso y maestro en todo.Querido por grandes y chicos.Cacho !!seguirás vivo en la moría y en todos los corazones ♥ pic.twitter.com/neBgs8mwWs — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KesmanAlberto/status/1986871461844312521&partner=&hide_thread=false Querido Cacho !! Nunca te voy a olvidar! Fuiste un fenómeno de la TV !! Un símbolo del Canal y un gran compañero siempre !! QEPD pic.twitter.com/YURIrH1Ibp — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KesmanAlberto/status/1986873280624537872&partner=&hide_thread=false Esta foto me la sacó y me la acaba de pasar @Buysan en una de las últimas visitas que hizo el gran Cacho de la Cruz al Canal y a @TelemundoUY .

Es para mí un recuerdo imborrable junto a uno de los grandes de la historia de la televisión . pic.twitter.com/9YbwsPWVnn — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 7, 2025

De parte de los Kesman hubo más saludos: Martín, también periodista, lo despidió con este mensaje en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MKesman/status/1986868025845239809&partner=&hide_thread=false Falleció Cacho de la Cruz.

Un fenómeno! Símbolo de la TV uruguaya. Actor, conductor, músico y tantas áreas más de la comunicación.

Entretuvo a grandes y chicos por más de 45 años. Abrazo fuerte a Maxi, Rodri, Santi y a todos los familiares y amigos.

Se va un enorme!#QEPD pic.twitter.com/2nF54VQXel — Martin Kesman (@MKesman) November 7, 2025

Hubo saludos, también, de parte de otros periodistas y figuras de los medios, como Juanchi Hounie, Carlos Dopico, Paula Scorza, Marcello Figueredo, Christian Font, Rodrigo Romano, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanchiHounie/status/1986882541358383171&partner=&hide_thread=false Unos 14 años atrás me tocó salir atrás de Cacho en un evento presentación de programación del 12. Mientras me hacía una serie de anécdotas divertidas, mi cabeza pensaba en ese universo que hizo confluir al niño que lo admiraba con ser parte de lo mismo. Nunca lo olvido. QEPD. — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) November 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CDopico/status/1986870975489597482&partner=&hide_thread=false ¡Se murió Arturo De la Cruz, un Cacho de historia! De las múltiples veces que le crucé en pasillos del canal siempre me hablaba de música, y desplegaba un apasionado anecdotario desopilante ¡Que suenen los trombones para despedir la leyenda! Gran abzo Rodri, Maxi, Santi y su flía pic.twitter.com/LPeiEhmovZ — CarlosDopico (@CDopico) November 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pscorza/status/1986875635558654359&partner=&hide_thread=false Gracias por la risa, por el clásico “bárbaro bárbaro bárbaro fantástico” y los mil personajes. Abrazo enorme a Maxi, Rodri, Candelaria, Marianita, a la familia y los amigos del canal, y a todos los que lo quieren tanto pic.twitter.com/3gz8yP5v8t — Paula Scorza (@pscorza) November 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcello_fig/status/1986876972010496332&partner=&hide_thread=false Cacho de la Cruz fue un rara avis en más de un sentido. Para empezar, cruzó el charco al revés que la mayoría de los artistas que quieren triunfar en el Río de la Plata. Hasta hace poco, su trombón se escapaba por una ventana de Villa Biarritz, por encima de los ruidos molestos. pic.twitter.com/GEViIrF476 — Marcello Figueredo (@marcello_fig) November 7, 2025

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christian Font (@christianfont)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoRomano76/status/1986872691794596251?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986872691794596251%7Ctwgr%5E84f3e5a1a151ec1dc19112a1c675b79db0bf40d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Fpersonajes%2Fel-mas-grande-en-la-historia-de-la-television-uruguaya-e-inigualable-figuras-despiden-a-cacho-de-la-cruz&partner=&hide_thread=false Una verdadera leyenda.



Para sus hijos Rodrigo y Maxi, compañeros del dia a dia en el canal, mi abrazo en este momento tan especial.



Descansa en paz, Cacho. pic.twitter.com/lkec5xdKd9 — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) November 7, 2025

También lo despidieron varias figuras de la política, lo que marca la huella profunda que dejó en varios ámbitos del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/1986874542015369593&partner=&hide_thread=false Cacho de la Cruz marcó con humor y talento una época inolvidable de nuestra televisión.



Desde la Intendencia de Montevideo tuvimos la oportunidad de reconocer su trayectoria, en un Espacio Modelo que lo aplaudió de pie durante largos minutos. pic.twitter.com/91T5mEsnmt — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 7, 2025