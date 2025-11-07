Dólar
/ Cultura y Espectáculos / DESPEDIDA

Adiós a Cacho de la Cruz: así despidieron en las redes al icónico conductor de televisión

El icónico conductor de televisión murió este viernes a los 88 años, y las despedidas en las redes se sucedieron

7 de noviembre 2025 - 16:30hs
Cacho de la Cruz murió este viernes a los 88 años

Cacho de la Cruz murió este viernes a los 88 años

Diego Battiste

La televisión uruguaya acaba de perder a uno de sus íconos: este viernes murió Cacho de la Cruz, histórico conductor y figura central de la cultura popular, a los 88 años.

El conductor estaba internado desde hace algunos días en CTI, a causa de una enfermedad pulmonar (EPOC), que se agravó al contagiarse de covid.

Luego de que se conociera la noticia de su muerte, varias figuras del mundo de los medios y la cultura lo despidieron en las redes.

Cacho de la Cruz
TELEVISIÓN

Murió Cacho de la Cruz, símbolo de la televisión uruguaya, a los 88 años

Cacho de la Cruz junto a su hijo Maxi, en una de sus úlitmas apariciones televisivas
MURIÓ CACHO DE LA CRUZ

El emotivo encuentro entre Cacho y Maxi de la Cruz en La Máscara: el video de una de las últimas apariciones

Uno de ellos fue Gastón Solé, uno de los directores periodísticos de Telemundo, noticiero de Canal 12.

Diego González, por su parte, lo despidió con un: "Muchas gracias por las risas Cacho, descansa en paz. Un abrazo a su familia y amigos."

Uno de los que tuvo las palabras más sentidas para el conductor fue Alberto Kesman. El relator lo despidió en varios mensajes de X donde contó sobre su vínculo con Cacho.

De parte de los Kesman hubo más saludos: Martín, también periodista, lo despidió con este mensaje en X.

Hubo saludos, también, de parte de otros periodistas y figuras de los medios, como Juanchi Hounie, Carlos Dopico, Paula Scorza, Marcello Figueredo, Christian Font, Rodrigo Romano, entre otros.

También lo despidieron varias figuras de la política, lo que marca la huella profunda que dejó en varios ámbitos del país.

