Yamandú Orsi viajó en el Hércules de la Fuerza Aérea a Bolivia para asistir a la asunción de Rodrigo Paz

El presidente de la República, Yamandú Orsi , viajó a Bolivia en un Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para asistir a la asunción del mandatario electo de Bolivia , Rodrigo Paz .

Orsi compartió algunas imágenes del vuelo en sus redes sociales, mientras que Presidencia de la República dio algunos detalles de la agenda del presidente .

El mandatario asistirá primero a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre las 10:30 de Uruguay, para presenciar el inicio de la Solemne Sesión Inaugural.

OFICIALISMO "Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50": Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto

PRESIDENTE "Nadie esperaba una tormenta tan extraña": Orsi habló sobre la "incertidumbre global" y los "amagues de que el mundo se empieza a cerrar"

Después del mediodía se trasladará al Palacio Quemado de La Paz para el acto protocolar de entrega de bastón de mando a Paz, por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, Paz encabezará los saludos protocolares.

En el aeropuerto de El Alto, Orsi fue recibido por la canciller de Bolivia, Celinda Sosa Lunda.

El ex senador de centroderecha asumirá este sábado la presidencia después de 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y con una serie de importantes desafíos, como la falta de combustibles y la inflación.

Además de Orsi, asistirán a la asunción otros presidentes de la región como el argentino Javier Milei, el chileno Gabriel Boric, el ecuatoriano Daniel Noboa, y el paraguayo Santiago Peña. En representación de EEUU estará el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

"Se acabó el secuestro; Bolivia vuelve a nacer con seguridad jurídica, empleo y dignidad para todos", prometió Paz el viernes en el evento Visión Bolivia 2025, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el que invitó a invertir en el país, que dijo que se abrirá con reglas claras. "Sean bienvenidos, esta es su casa, aquí pueden invertir", manifestó ante los miles de empresarios y representantes internacionales, según recogió el diario El Deber.