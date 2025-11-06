Dólar
/ Nacional / PRESIDENTE

"Nadie esperaba una tormenta tan extraña": Orsi habló sobre la "incertidumbre global" y los "amagues de que el mundo se empieza a cerrar"

El mandatario habló este jueves en el encuentro de la Fundación Círculo de Montevideo, que preside Julio María Sanguinetti

6 de noviembre 2025 - 10:34hs
Yamandú Orsi en encuentro de la Fundación Círculo de Montevideo
Captura Youtube

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves de la XXX reunión de la Fundación Círculo de Montevideo, que preside el expresidente Julio María Sanguinetti y reúne a exmandatarios y exjerarcas de América Latina, España y distintos magnates, como el mexicano Carlos Slim y el argentino con inversiones en Uruguay Alejandro Bulgheroni.

Orsi inauguró el encuentro -que se realizó en el hotel Sofitel de Carrasco- con un discurso en que destacó el mensaje democrático y liberal que plantea el grupo desde sus inicios en 1996 y alertó por ideas que "ya estaban más que resueltas" y ahora están bajo la lupa.

"Nadie esperaba una nueva tormenta, y tan extraña como la que estamos viviendo, donde la incertidumbre global hoy campea, donde aparecen nuevas preguntas por problemas que no visualizamos antes. En el mundo actual de la inteligencia artificial, de las fake news, de la mentira como una forma de accionar político. En tiempos donde lo que se suponía que ya estaba más que resuelto: un mundo abierto, si era ventajoso integrarse o no (...) hoy desde otros lados aparecen señales de que hay que cerrarse o por lo menos amagues de que el mundo se empieza a cerrar", expresó.

"Hoy hasta la globalización está siendo analizada y visualizada con ojos desconfiados", se sorprendió.

En este sentido, Orsi llamó a sentarse "todos los años a pensar qué es lo que está pasando", siempre "teniendo clara una visión democrática y liberal de la sociedad".

Luego de su discurso, los expresidentes Sanguinetti, Felipe González (España) y Eduardo Frei (Chile) hablaron sobre los 40 años de democracia en Uruguay y los asuntos a cuidar. A su turno, Sanguinetti habló de las "paradojas" del mundo moderno.

"En el 2001 China entró a Organización Mundial de Comercio, aceptando las reglas de la economía de mercado y Estados Unidos está proteccionista, son las paradojas de este tiempo. Como los populismos, que eran de izquierda, ahora son de derecha. Los antisemitas antes estaban la extrema derecha, ahora en la extrema izquierda", expresó.

Del encuentro participaron otros dirigentes políticos como el expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Orsi Círculo de Montevideo Sanguinetti política

