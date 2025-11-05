Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Agro / CONFLICTO

Gremiales de tamberos acusaron al presidente Orsi por una actitud que tuvo en medio del conflicto lácteo

Las gremiales que nuclean a los productores de leche expusieron públicamente su malestar con el presidente Yamandú Orsi

5 de noviembre 2025 - 13:57hs
Tamberos: gremiales de productores del sector expusieron su molestia con una actitud del presidente Orsi.

Tamberos: gremiales de productores del sector expusieron su molestia con una actitud del presidente Orsi.

Juan Samuelle

Las gremiales del agro que nuclean a los productores de leche expusieron públicamente su malestar con Yamandú Orsi, con base eso en que el presidente de la República ha recibido a los trabajadores del sector industrial lácteo, pero no a los tamberos.

El presidente de la República "no ha recibido a los productores lecheros, pese a habérselo solicitado hace más de dos meses, habiendo sí recibido a los trabajadores", señalaron en un comunicado remitido a El Observador este miércoles 5 de noviembre.

Demanda de los tamberos: respetar los acuerdos

Además, entre otras consideraciones -ver el comunicado más adelante-, las gremiales reclaman al gobierno "y en especial al Sr. Presidente" que intervenga en el escenario de conflictividad sindical existente en el sector, "escuchando a los productores y haciendo respetar íntegramente los acuerdos firmados".

Más noticias
Exportación de bienes desde Uruguay: nuevos datos sobre el peso mayúsculo de tres rubros.
URUGUAY XXI

Los bienes de exportación que más ingresos generan: uno creció 33%, otro mejoró bastante y uno cayó con fuerza

MGAP: nuevo canal de comunicación con el sector ganadero.
EDUCACIÓN

El canal que el MGAP activó en WhatsApp para comunicarse con productores y otros actores del sector ganadero

El comunicado tiene por título "Los productores lecheros exigen respetar los acuerdos firmados" y lleva la firma de 11 gremiales que representan a productores de todas las cuencas de producción de leche existentes en Uruguay.

En el documento se señala que el 8 de octubre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se firmó un acuerdo entre Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) que permitió destrabar el conflicto instaurado cuando se cerró la planta industrial de esa cooperativa en Rivera.

Los productores sostienen que la empresa ha cumplido ese acuerdo y que el sindicato lo ha incumplido al seguir desarrollando medidas permanentes que distorsionan el funcionamiento en las plantas industriales y, además, generan derrames de leche en los tambos por atrasos en la recolección de la materia prima.

Este miércoles 5, también, El Observador accedió a un comunicado interno de la empresa Conaprole, en el que desde la conducción de la cooperativa se explica al funcionariado en general la posición de la empresa: "Desde la firma del acuerdo para retornar las actividades como Centro de Distribución en Rivera, con PAZ, el gremio no ha cesado de promover una serie de acciones que afectan la producción, la calidad del producto y el trabajo de miles de familias vinculadas a la cadena láctea", es una de las consideraciones (ver a continuación).

WhatsApp Image 2025-11-05 at 11.03.33

El comunicado de las gremiales lecheras

LOS PRODUCTORES LECHEROS EXIGEN RESPETAR LOS ACUERDOS FIRMADOS-2

Temas:

Orsi Tamberos Gremiales lecheras Conaprole

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid
ESPAÑA

El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos