Gremiales de tamberos acusaron al presidente Orsi por una actitud que tuvo en medio del conflicto lácteo

Las gremiales del agro que nuclean a los productores de leche expusieron públicamente su malestar con Yamandú Orsi , con base eso en que el presidente de la República ha recibido a los trabajadores del sector industrial lácteo, pero no a los tamberos .

El presidente de la República "no ha recibido a los productores lecheros, pese a habérselo solicitado hace más de dos meses, habiendo sí recibido a los trabajadores", señalaron en un comunicado remitido a El Observador este miércoles 5 de noviembre.

Además, entre otras consideraciones -ver el comunicado más adelante-, las gremiales reclaman al gobierno "y en especial al Sr. Presidente" que intervenga en el escenario de conflictividad sindical existente en el sector , "escuchando a los productores y haciendo respetar íntegramente los acuerdos firmados".

El comunicado tiene por título "Los productores lecheros exigen respetar los acuerdos firmados" y lleva la firma de 11 gremiales que representan a productores de todas las cuencas de producción de leche existentes en Uruguay.

En el documento se señala que el 8 de octubre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se firmó un acuerdo entre Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) que permitió destrabar el conflicto instaurado cuando se cerró la planta industrial de esa cooperativa en Rivera.

Los productores sostienen que la empresa ha cumplido ese acuerdo y que el sindicato lo ha incumplido al seguir desarrollando medidas permanentes que distorsionan el funcionamiento en las plantas industriales y, además, generan derrames de leche en los tambos por atrasos en la recolección de la materia prima.

Este miércoles 5, también, El Observador accedió a un comunicado interno de la empresa Conaprole, en el que desde la conducción de la cooperativa se explica al funcionariado en general la posición de la empresa: "Desde la firma del acuerdo para retornar las actividades como Centro de Distribución en Rivera, con PAZ, el gremio no ha cesado de promover una serie de acciones que afectan la producción, la calidad del producto y el trabajo de miles de familias vinculadas a la cadena láctea", es una de las consideraciones (ver a continuación).

El comunicado de las gremiales lecheras