Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

Federico Valverde no solo fue titular sino que además, una vez más fue el capitán de Real Madrid que este martes perdió 1-0 como visitante en Anfield Road a Liverpool de Inglaterra por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El ex Peñarol hizo historia al igualar a José Emilio Santamaría, como los uruguayos que más han jugado en dicho club.

Como viene aconteciendo últimamente, el técnico Xabi Alonso lo volvió a utilizar como lateral derecho, debido a las lesiones de quienes juegan allí normalmente: Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, quien igualmente está mejor y viajó con los merengues a este partido.

El diario deportivo As de Madrid le dedicó una página en los últimos días que titula "Valverde es un lateral galáctico", y explica que el uruguayo rinde en todas las posiciones.

La chilena que tiró Fede Valverde ante Juventus y que casi es gol

Contra los reds, jugó su partido 25 en esa posición que él no quiere jugar -como ya lo expresó- pero igualmente, intenta ayudar al equipo.

Valverde sigue haciendo historia

Más allá del resultado registrado ante Liverpool, Federico Valverde hizo historia en Anfield Road.

Es que en este encuentro por Champions League, igualó a José Emilio Santamaría como los uruguayos que más encuentros disputaron con esa camiseta: 337.

Santamaría, quien tiene 96 años, ganó seis veces la Liga Española, cuatro la Copa de Campeones de Europa (actual Champions League), la Copa Intercontinental de 1960 contra Peñarol, y una Copa del Rey con los merengues. Esto fue entre setiembre de 1957 y mayo de 1966.

Por su parte, Valverde, quien debutó con Real Madrid en octubre de 2018, obtuvo hasta ahora, tres veces LaLiga de España, otras tres la Supercopa Española, una vez la Copa del Rey, e internacionalmente, en dos ocasiones la Champions League, otras dos el Mundial de Clubes, también dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental.