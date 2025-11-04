Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

El exfutbolista de Peñarol sigue acaparando marcas con el conjunto merengue

4 de noviembre 2025 - 18:36hs
Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde no solo fue titular sino que además, una vez más fue el capitán de Real Madrid que este martes perdió 1-0 como visitante en Anfield Road a Liverpool de Inglaterra por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El ex Peñarol hizo historia al igualar a José Emilio Santamaría, como los uruguayos que más han jugado en dicho club.

Como viene aconteciendo últimamente, el técnico Xabi Alonso lo volvió a utilizar como lateral derecho, debido a las lesiones de quienes juegan allí normalmente: Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, quien igualmente está mejor y viajó con los merengues a este partido.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 01: Federico Valverde #8 of Real Madrid C.F. attempts an over head kick whilst under pressure from Filip Kostic #18 of Juventus FC during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Real Madrid CF and Juventus FC a
La chilena que tiró Fede Valverde ante Juventus y que casi es gol

El diario deportivo As de Madrid le dedicó una página en los últimos días que titula "Valverde es un lateral galáctico", y explica que el uruguayo rinde en todas las posiciones.

Contra los reds, jugó su partido 25 en esa posición que él no quiere jugar -como ya lo expresó- pero igualmente, intenta ayudar al equipo.

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde ante Liverpool
CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Valverde sigue haciendo historia

Más allá del resultado registrado ante Liverpool, Federico Valverde hizo historia en Anfield Road.

Es que en este encuentro por Champions League, igualó a José Emilio Santamaría como los uruguayos que más encuentros disputaron con esa camiseta: 337.

20250727 José Emilio Santamaría de Real Madrid y Juan Alberto Schiaffino de Milan, en la final de la Copa de Campeones de Europa, hoy Champions League
José Emilio Santamaría de Real Madrid y Juan Alberto Schiaffino de Milan, en la final de la Copa de Campeones de Europa, hoy Champions League

Santamaría, quien tiene 96 años, ganó seis veces la Liga Española, cuatro la Copa de Campeones de Europa (actual Champions League), la Copa Intercontinental de 1960 contra Peñarol, y una Copa del Rey con los merengues. Esto fue entre setiembre de 1957 y mayo de 1966.

Por su parte, Valverde, quien debutó con Real Madrid en octubre de 2018, obtuvo hasta ahora, tres veces LaLiga de España, otras tres la Supercopa Española, una vez la Copa del Rey, e internacionalmente, en dos ocasiones la Champions League, otras dos el Mundial de Clubes, también dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental.

