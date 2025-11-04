Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 5 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 5 de noviembre será un día nuboso con precipitaciones en todo el Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana tendrá disminución de nubosidad, así como precipitaciones escasas y aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Los vientos máximos descenderán a los 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 21 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana tendrá disminución de nubosidad, con precipitaciones y probables tormentas. Así como también habrá neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora en zonas costeras y en algunos casos serán ocasionalmente superiores.
Para la tarde noche se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Los vientos máximos descenderán a los 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 23 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana tendrá disminución de nubosidad, precipitaciones escasas y aisladas, así como neblinas. Las rachas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora en zonas costeras.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas. Los vientos máximos descenderán a los 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 26 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo tendrá disminución de nubosidad, precipitaciones escasas y aisladas, así como también neblinas. Las rachas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora en zonas costeras.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos máximos descenderán a los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 26 °C.
Norte
Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso. También se esperan precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada.
En la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso, períodos de claro. También se esperan probables precipitaciones aisladas y neblinas. Las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 26 °C.