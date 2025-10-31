Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 1° de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 1° de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay y los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa. También habrá vientos de hasta 10 kilómetros por hora. Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso, mientras que las rachas de viento incrementarán hasta los 30 kilómetros por hora.
Las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 25 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. También habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con neblinas. Las rachas de viento incrementarán hasta los 30 kilómetros por hora.
Las temperaturas en esta zona irán desde los 8 °C a los 25 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas. También habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Más tarde se espera que este algo nuboso y nuboso, con vientos de hasta los 30 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 28 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas. También habrá vientos de hasta 10 kilómetros por hora.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con neblinas. El viento incrementará hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 25 °C.
Norte
Para la mañana se espera un cielo algo nuboso con período de nuboso, nieblas y neblinas.
En la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso. Los vientos máximos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 26 °C.