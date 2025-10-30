Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 31 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el viernes 31 de octubre será un día nuboso en todo el Uruguay , en algunas partes habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas y las rachas máximas de vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora .

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa . También habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Para la tarde noche estará algo nuboso con períodos de nuboso, mientras que las rachas de viento incrementarán hasta los 40 kilómetros por hora .

Las temperaturas en esta zona irán desde los 8 °C a los 21 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. También habrá vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso con período de algo nuboso y neblinas. Las rachas de viento incrementarán hasta los 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 6 °C a los 21 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla. También habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde se espera que este algo nuboso, con períodos de cubierto. Las rachas de viento incrementarán hasta los 40 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 23 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas. También habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso con período de nuboso, mientras que las rachas de viento incrementarán hasta 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 22 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso. Además habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. También habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso con neblinas. Las rachas de vientos máximos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 22 °C.