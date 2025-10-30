Mañanas frescas, tardes templadas y lluvias: Inumet pronosticó como estará el tiempo este fin de semana
El viernes comenzará frío y rumbo a la tarde la situación mejorará con tiempo fresco. El cielo estará "algo nuboso, con periodos de nuboso"
30 de octubre 2025 - 16:00hs
Inumet pronosticó como estará el clima este fin de semana en Uruguay
Foto: Leonardo Carreño
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre y anunció mañanas frescas, tardes templadas y algunas precipitaciones sobre el domingo.
El viernes comenzará frío y rumbo a la tarde la situación mejorará con tiempo fresco. El cielo estará "algo nuboso, con periodos de nuboso". La probabilidad de lluvias se mantendrá baja.
En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 8 °C a los 21 °C.