PRONÓSTICO

Mañanas frescas, tardes templadas y lluvias: Inumet pronosticó como estará el tiempo este fin de semana

El viernes comenzará frío y rumbo a la tarde la situación mejorará con tiempo fresco. El cielo estará "algo nuboso, con periodos de nuboso"

30 de octubre 2025 - 16:00hs
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre y anunció mañanas frescas, tardes templadas y algunas precipitaciones sobre el domingo.

El viernes comenzará frío y rumbo a la tarde la situación mejorará con tiempo fresco. El cielo estará "algo nuboso, con periodos de nuboso". La probabilidad de lluvias se mantendrá baja.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 8 °C a los 21 °C.

image
Pronóstico para el viernes 31 de octubre

Según meteorología, el sábado habrá un leve ascenso en las temperaturas, con una mañana fresca y una tarde "ligeramente cálida".

Los cielos tendrán escasa nubosidad y presencia de neblina en las primeras horas del día.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 11 °C a los 24 °C.

image
Pronóstico para el sábado 1 de noviembre

Finalmente, el domingo las variaciones en las temperaturas serán "pocas". Esperan un aumento de la nubosidad y la "posibilidad de precipitaciones aisladas en varias zonas del territorio nacional".

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 13 °C a los 22 °C.

image
Pronóstico para el domingo 2 de noviembre

