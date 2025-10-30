"Temperaturas de otoño y algunas invernales": meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo en el inicio de noviembre

Foto: Leonardo Carreño

Este jueves el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó cómo se comportará el tiempo durante los próximos días, cuando terminará octubre y comenzará el penúltimo mes del año.

En su participación en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista dijo que este jueves será una jornada con temperaturas frescas, con mínimas de 7 grados y máximas de 18. La mañana se presentará soleada en el sur del país, mientras que en el centro y noreste podrían registrarse lluvias dispersas. Según indicó, "teóricamente debería moverse del suroeste, centro y noreste las precipitaciones, que no serían muchas tampoco, pero complican". Destacó que para el sector agropecuario, "viene muy bien" esta lluvia.

Fin de semana sin lluvias, pero con noches frescas El pronóstico para el viernes augura una mínima de 9 grados y una máxima de 22, con cielos nubosos durante todo el día. El sábado, las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, también con cielo nuboso y condiciones estables. En cuanto al fin de semana, Ramis aseguró: "viene bien, ningún problema", destacando que las temperaturas bajarán por la tarde y noche. "Recuerden que las tardecitas y las noches están frescas", advirtió.

El domingo se mantendrá con temperaturas similares al sábado, 15 grados de mínima y 24 de máxima, también con cielo nuboso. El lunes será el día más soleado de la semana, con 15 grados de mínima y 21 grados de máxima, antes de la llegada de un frente frío el martes. Según Ramis, "pasa un frente frío" y se espera nubosidad y algunas lluvias leves, especialmente en Montevideo.

Ramis anticipó que la semana que viene continuará con temperaturas otoñales, que en algunos momentos serán propias de días más fríos, "algunas invernales". "Nosotros ya sabemos que la semana que viene va a ser de temperaturas de otoño y algunas invernales", concluyó el meteorólogo.