Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

"Temperaturas de otoño y algunas invernales": meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo en el inicio de noviembre

Según el meteorólogo Guillermo Ramis, el primer martes de noviembre "pasa un frente frío" y se espera nubosidad y algunas lluvias leves

30 de octubre 2025 - 9:57hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

Este jueves el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó cómo se comportará el tiempo durante los próximos días, cuando terminará octubre y comenzará el penúltimo mes del año.

En su participación en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista dijo que este jueves será una jornada con temperaturas frescas, con mínimas de 7 grados y máximas de 18. La mañana se presentará soleada en el sur del país, mientras que en el centro y noreste podrían registrarse lluvias dispersas. Según indicó, "teóricamente debería moverse del suroeste, centro y noreste las precipitaciones, que no serían muchas tampoco, pero complican". Destacó que para el sector agropecuario, "viene muy bien" esta lluvia.

Fin de semana sin lluvias, pero con noches frescas

El pronóstico para el viernes augura una mínima de 9 grados y una máxima de 22, con cielos nubosos durante todo el día. El sábado, las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y 24 grados de máxima, también con cielo nuboso y condiciones estables. En cuanto al fin de semana, Ramis aseguró: "viene bien, ningún problema", destacando que las temperaturas bajarán por la tarde y noche. "Recuerden que las tardecitas y las noches están frescas", advirtió.

Más noticias
abrigo, no lo abandonen: meteorologo anuncio cuando sera el dia mas frio de esta semana con minimas de 9°c
CLIMA

"Abrigo, no lo abandonen": meteorólogo anunció cuándo será el día más frío de esta semana con mínimas de 9°C

el lunes comienza el otono: meteorologo anuncia bajas temperaturas y heladas tras fin de semana lluvioso
CLIMA

"El lunes comienza el otoño": meteorólogo anuncia bajas temperaturas y heladas tras fin de semana lluvioso

El domingo se mantendrá con temperaturas similares al sábado, 15 grados de mínima y 24 de máxima, también con cielo nuboso. El lunes será el día más soleado de la semana, con 15 grados de mínima y 21 grados de máxima, antes de la llegada de un frente frío el martes. Según Ramis, "pasa un frente frío" y se espera nubosidad y algunas lluvias leves, especialmente en Montevideo.

Ramis anticipó que la semana que viene continuará con temperaturas otoñales, que en algunos momentos serán propias de días más fríos, "algunas invernales". "Nosotros ya sabemos que la semana que viene va a ser de temperaturas de otoño y algunas invernales", concluyó el meteorólogo.

Temas:

Meteorólogo temperaturas Guillermo Ramis

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi y Gabriel Oddone

Lacalle Pou contra Orsi, Oddone opacado y vínculos rotos

Dinara informó sobre una nueva veda por marea roja.
MGAP

Veda inmediata dispuesta por la Dinara: prohibió extraer, trasladar y vender tres productos de pesca en Rocha

Ministerio de Turismo
OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos