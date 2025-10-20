"Probabilidad del 90%": meteorólogo anuncia lluvias, tormentas y un "sube y baja permanente" de temperaturas

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes que el próximo fin de semana estará marcado por el paso de un frente frío , con lluvias y tormentas entre el viernes y el sábado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“El viernes ya llueve”, señaló Ramis en Informativo Sarandí, estimando una “probabilidad del 90%” de precipitaciones para ese día. “ El sábado puede andar en 80% ”, agregó. Según explicó, se tratará de un frente frío con una serie de tormentas que pasa rápido , por lo que no se prevén fenómenos de gravedad. “ No, no, no, no, no. Es un frente frío de los comunes, con alguna célula de tormenta, que pasan rápido ”, aclaró.

Ramis indicó que el frente traerá un descenso leve de temperatura , tras varios días templados. “ Es un sube y baja permanente, que no quiere aflojar ”, comentó, al referirse a la inestabilidad térmica de las últimas semanas.

CLIMA Meteorólogo adelantó cuándo arranca "el tormentón" de este fin de semana y llamó a tener "mucho cuidado"

CLIMA Meteorólogo anuncia que la semana que viene tendrá cinco días de "lluvias en todos lados": los detalles

Además, adelantó que para el jueves se esperan temperaturas máximas entre 28 y 29 °C , mientras que el viernes bajarán a 22 °C con cielo cubierto y lluvias . El sábado las máximas rondarán los 19 °C y el domingo los 20 °C , con cielo nuboso pero sin lluvias .

Pronóstico extendido para la semana

El meteorólogo detalló el panorama día por día:

Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 24 °C, “ soleado ”.

Martes: mínima de 14 °C y máxima de 27 °C, “ nuboso ”.

Miércoles: mínima de 17 °C y máxima de 26 °C, “ cubierto ”.

Jueves: mínima de 18 °C y máxima de 28 a 29 °C, “ cielo cubierto ”.

Viernes: mínima de 19 °C y máxima de 22 °C, “ cubierto con lluvia y una célula de tormenta, pasa un frente frío ”.

Sábado: mínima de 16 °C y máxima de 19 °C, “ cubierto con lluvia ”.

Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C, “nuboso”.

Ramis adelantó además que el próximo fin de semana largo —el 1º y 2 de noviembre— también podría estar afectado por lluvias: “El primero y el dos hay lluvia. Sobre todo el dos, bastante, alguna célula, bastante célula de tormenta, y con lluvia relativamente abundante en todo el Uruguay”.

El meteorólogo Mario Bidegain, por su parte, compartió sus proyecciones para Montevideo y coincidió en que "se espera un ascenso de temperaturas máximas" hasta el viernes, cuando desmejora con lluvias y tormentas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mario_bidegain/status/1980238515230159234&partner=&hide_thread=false #pronósticodeltiempo para #Montevideo (URU) entre LUN20 y DOM28 octubre 2025. Se espera ascenso de #temperaturas máximas (26°, 26° y 29°) para MAR,MIE y JUE. Desmejora el VIE24 con #Lluvias y #tormentas, se esperan unos 25 mm. Mejora el SAB25 con algunos chaparrones y tmáx=19°C. pic.twitter.com/lPYExuLcwE — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 20, 2025

Además, detalló cuánta lluvia acumulada se prevé entre jueves 23 y sábado 25 de octubre. "Se esperan entre 25 y 100 milímetros en al frontera entre Uruguay y Brasil", detalla el experto.