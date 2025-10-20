Dólar
CLIMA

"Probabilidad del 90%": meteorólogo anuncia lluvias, tormentas y un "sube y baja permanente" de temperaturas

El meteorólogo adelantó que el fin de semana habrá “un sube y baja permanente” de temperatura

20 de octubre 2025 - 10:14hs
Captura de pantalla 2025-10-20 101317

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes que el próximo fin de semana estará marcado por el paso de un frente frío, con lluvias y tormentas entre el viernes y el sábado.

“El viernes ya llueve”, señaló Ramis en Informativo Sarandí, estimando una “probabilidad del 90%” de precipitaciones para ese día. “El sábado puede andar en 80%”, agregó. Según explicó, se tratará de un frente frío con una serie de tormentas que pasa rápido, por lo que no se prevén fenómenos de gravedad. “No, no, no, no, no. Es un frente frío de los comunes, con alguna célula de tormenta, que pasan rápido”, aclaró.

Cambios de temperatura y lluvias generalizadas

Ramis indicó que el frente traerá un descenso leve de temperatura, tras varios días templados. “Es un sube y baja permanente, que no quiere aflojar”, comentó, al referirse a la inestabilidad térmica de las últimas semanas.

Además, adelantó que para el jueves se esperan temperaturas máximas entre 28 y 29 °C, mientras que el viernes bajarán a 22 °C con cielo cubierto y lluvias. El sábado las máximas rondarán los 19 °C y el domingo los 20 °C, con cielo nuboso pero sin lluvias.

Pronóstico extendido para la semana

El meteorólogo detalló el panorama día por día:

  • Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 24 °C, “soleado”.

  • Martes: mínima de 14 °C y máxima de 27 °C, “nuboso”.

  • Miércoles: mínima de 17 °C y máxima de 26 °C, “cubierto”.

  • Jueves: mínima de 18 °C y máxima de 28 a 29 °C, “cielo cubierto”.

  • Viernes: mínima de 19 °C y máxima de 22 °C, “cubierto con lluvia y una célula de tormenta, pasa un frente frío”.

  • Sábado: mínima de 16 °C y máxima de 19 °C, “cubierto con lluvia”.

  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C, “nuboso”.

Ramis adelantó además que el próximo fin de semana largo —el 1º y 2 de noviembre— también podría estar afectado por lluvias: “El primero y el dos hay lluvia. Sobre todo el dos, bastante, alguna célula, bastante célula de tormenta, y con lluvia relativamente abundante en todo el Uruguay”.

El meteorólogo Mario Bidegain, por su parte, compartió sus proyecciones para Montevideo y coincidió en que "se espera un ascenso de temperaturas máximas" hasta el viernes, cuando desmejora con lluvias y tormentas.

Además, detalló cuánta lluvia acumulada se prevé entre jueves 23 y sábado 25 de octubre. "Se esperan entre 25 y 100 milímetros en al frontera entre Uruguay y Brasil", detalla el experto.

