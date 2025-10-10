Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo adelantó cuándo arranca "el tormentón" de este fin de semana y llamó a tener "mucho cuidado"

Además, el especialista confirmó que luego de este episodio "se corta este fenómeno cíclico de cuatro fines de semana de lluvias y tormentas"

10 de octubre 2025 - 12:17hs
Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025

Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025

Mariana SUAREZ / AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó para este sábado un clima ideal para disfrutar al aire libre, pero alertó sobre la llegada de tormentas el domingo. En su pronóstico con Subrayado (Canal 10), el especialista explicó que "el tormentón arranca el sábado a la hora 20:00 minutos más, minutos menos, por la zona oeste y litoral oeste del país".

Cisneros indicó que, a pesar de las altas temperaturas esperadas para el sábado, que rondarán los 34° a 35° en la zona litoral y oeste del país, las condiciones serán ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte. Sin embargo, aclaró que el mal tiempo mejorará rápidamente. "Mucho cuidado, la temperatura el próximo sábado va a estar ubicándose entre los 34° a 35° sobre la zona litoral y oeste del país. Son las condiciones ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte. Esto va a mejorar rápidamente", señaló Cisneros.

Embed

En cuanto a las precauciones, el meteorólogo recomendó estar alerta especialmente en la noche del sábado, sobre todo para quienes planeen estar al aire libre.

Más noticias
meteorologo anuncia un sabado con mucho calor y de playa, pero advierte por un domingo muy complicado
CLIMA

Meteorólogo anuncia un sábado con mucho calor y "de playa", pero advierte por un domingo "muy complicado"

Archivo. Recorrida por la rambla de Montevideo
CLIMA

"Le decimos adiós al frío": meteorólogo pronostica calor hasta el domingo, cuando se prevén lluvias

El domingo, en cambio, traerá consigo tormentas y lluvias en la zona metropolitana, con una mejora hacia la tarde. "Domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", advirtió Cisneros, quien añadió que las temperaturas disminuirán tras las lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1976398930075320387?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976398930075320387%7Ctwgr%5E2e2af279f5f4990871ad82edd757da5da76889fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fel-tormenton-arranca-el-sabado-la-hora-2000-la-zona-oeste-y-litoral-oeste-del-pais-anuncio-nubel-cisneros-n989824&partner=&hide_thread=false

Respecto a la jornada del viernes, Cisneros indicó que, aunque el día será de intenso calor, las elevadas sensaciones térmicas acompañadas de cielo parcialmente nublado marcarán el comienzo del cambio climático. La nubosidad aumentará a partir de este día y se extenderá hasta el sábado.

Finalmente, el pronóstico de Cisneros para la próxima semana es alentador: "La próxima semana libre de lluvias, temperaturas en ascenso y se corta este fenómeno cíclico de cuatro fines de semana de lluvias y tormentas", concluyó el meteorólogo.

Temas:

Meteorólogo fin de semana Nubel Cisneros tormenta

Seguí leyendo

Las más leídas

La Niña ha regresado: Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará de tres a cinco meses
CLIMA

"La Niña ha regresado": Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará "de tres a cinco meses"

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo
CANAL 12

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, y su esposa Ana Iewdiukow
CONEXIÓN GANADERA

La nueva declaración de Ana Iewdiukow: entre la "economía familiar", el "me decían 'firmá' pero no miraba" y la deuda de US$ 79 millones de "particulares"

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos