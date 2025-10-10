Meteorólogo adelantó cuándo arranca "el tormentón" de este fin de semana y llamó a tener "mucho cuidado"

Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025 Mariana SUAREZ / AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó para este sábado un clima ideal para disfrutar al aire libre, pero alertó sobre la llegada de tormentas el domingo. En su pronóstico con Subrayado (Canal 10), el especialista explicó que "el tormentón arranca el sábado a la hora 20:00 minutos más, minutos menos, por la zona oeste y litoral oeste del país".

Cisneros indicó que, a pesar de las altas temperaturas esperadas para el sábado, que rondarán los 34° a 35° en la zona litoral y oeste del país, las condiciones serán ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte. Sin embargo, aclaró que el mal tiempo mejorará rápidamente. "Mucho cuidado, la temperatura el próximo sábado va a estar ubicándose entre los 34° a 35° sobre la zona litoral y oeste del país. Son las condiciones ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte. Esto va a mejorar rápidamente", señaló Cisneros.

Embed En cuanto a las precauciones, el meteorólogo recomendó estar alerta especialmente en la noche del sábado, sobre todo para quienes planeen estar al aire libre.

El domingo, en cambio, traerá consigo tormentas y lluvias en la zona metropolitana, con una mejora hacia la tarde. "Domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", advirtió Cisneros, quien añadió que las temperaturas disminuirán tras las lluvias.

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20.00 minutos más, minutos menos, por la zona oeste y litoral oeste del país. Aparecen las primeras tormentas", anunció Nubel Cisneros.

Respecto a la jornada del viernes, Cisneros indicó que, aunque el día será de intenso calor, las elevadas sensaciones térmicas acompañadas de cielo parcialmente nublado marcarán el comienzo del cambio climático. La nubosidad aumentará a partir de este día y se extenderá hasta el sábado. Finalmente, el pronóstico de Cisneros para la próxima semana es alentador: "La próxima semana libre de lluvias, temperaturas en ascenso y se corta este fenómeno cíclico de cuatro fines de semana de lluvias y tormentas", concluyó el meteorólogo.