"Le decimos adiós al frío": meteorólogo pronostica calor hasta el domingo, cuando se prevén lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que está llegando el momento de despedirse del frío ya que a partir de este martes 7 de octubre, pese a que la jornada amaneció fresca, las temperaturas "vuelven a ascender de forma gradual" . Además, señaló que esa tendencia se mantendrá a lo largo de la semana y desembocará en un viernes con temperaturas cercanas a los 30°C.

Este martes, a juicio del especialista, la temperatura máxima rondará los 19°C en la capital del país , al tiempo que superarán los 24°C en el resto del territorio .

"Vuelven las temperaturas en ascenso, vuelven las jornadas muy disfrutables y le decimos adiós al frío ", sostuvo Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10), quien adelantó que el viernes los termómetros podrían llegar a registrar hasta 29°C en distintos puntos de Uruguay .

PRONÓSTICO Con temperaturas "muy por fuera de lo normal", meteorólogo anuncia días "de playa" en Uruguay: cuándo llueve

Sin embargo, aunque el anuncio es auspicioso, el meteorólogo advirtió que el domingo podría haber lluvias , aunque recordó que el estado del tiempo " es cíclico " y puede cambiar de aquí al fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1975308236116140057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975308236116140057%7Ctwgr%5Ec376ba7694383ce188633f3bcc0846b43484ffe6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fle-decimos-adios-al-frio-dijo-nubel-cisneros-y-anuncio-que-las-temperaturas-superaran-los-30-el-norte-n989517&partner=&hide_thread=false "Adiós al frío", dijo el meteorólogo Nubel Cisneros. Las temperaturas ascienden este martes y superan los 24°. pic.twitter.com/ugyclhDYEU — Subrayado (@Subrayado) October 6, 2025

Tras el temporal del pasado fin de semana, este lunes distintos meteorólogos dialogaron con El Observador y anticiparon nuevas lluvias en Uruguay el próximo fin de semana. El domingo se registraron precipitaciones en varias zonas, lo que marcará un inicio de semana frío. Sin embargo, se espera un ascenso de temperaturas hasta el viernes 10, con máximas que pasarán de 14°C este lunes a 27°C para el viernes, según el meteorólogo Mario Bidegain.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a subir y el calor regresará a todo el país. El sábado se incrementará la nubosidad, y el domingo el clima empeorará con lluvias y tormentas, especialmente en el sur del Río Negro, donde se prevén tormentas fuertes e intensas. Además, se formará una "depresión frontal" con una "rama fría" que afectará gran parte del territorio, provocando lluvias significativas, especialmente por la tarde y noche en Montevideo, explicó el meteorólogo Guillermo Ramis.