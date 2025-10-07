Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FRANCIA

Descubrieron a dirigente viendo pornografía infantil en un vuelo y fue detenido en París: el escándalo que sacude a la Federación de Fútbol de Japón

El directivo de 58 años reconoció los hechos y expresó sentir vergüenza, diciendo no saber que era algo prohibido en Francia

7 de octubre 2025 - 10:06hs
Masanaga Kageyama

Foto: AFP

Un dirigente de la Federación Japonesa de Fútbol fue arrestado en un aeropuerto en París y condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena por haber visto imágenes con pornografía infantil en un vuelo, informó el martes a la AFP una fuente judicial.

"Los hechos fueron descubiertos por el personal del avión, que dio la alerta después de haber constatado que el condenado miraba imágenes de pornografía infantil en el avión", precisó a la AFP la fiscalía del tribunal de Bobigny, cerca de París.

Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (Japan Football Association, JFA) fue detenido durante una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle. Viajaba desde Japón a Chile, según el diario francés Le Parisien.

El tribunal de Bobigny le condenó el lunes a 18 meses de prisión en suspenso y a 5.000 euros de multa (5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de carácter pornográfico de un menor de 15 años.

Players of Japan sing their national anthem ahead of the 2025 FIFA U-20 World Cup football match between New Zealand and Japan at the Elias Figueroa Stadium in Valparaiso, Chile on October 3, 2025. Javier TORRES / AFP
Japón en el Mundial sub 20 de Chile 2025

Su condena va acompañada con una prohibición de ejercer cualquier actividad en contacto con menores durante 10 años. También se le ha prohibido entrar al territorio francés durante el mismo número de años.

Además, Francia incluyó su nombre en el archivo judicial de autores de infracciones sexuales.

Este directivo es responsable de la puesta en marcha de medidas que ayuden a reforzar a los equipos de fútbol de Japón, incluida la selección, además de la formación de entrenadores y la educación de jóvenes jugadores.

Kageyama fue futbolista profesional de la J-League y entrenador de varios clubes de la J-League. También ha sido manager de equipos japoneses Sub-20, Sub-19 y Sub-18.

Según el diario Le Parisien, las azafatas le sorprendieron mientras miraba las imágenes en su ordenador portátil, en la clase preferente de un vuelo Air France. En ese momento, el condenado aseguró que se trataba de fotos generadas por inteligencia artificial.

Un periodista del diario Le Parisien, presente en la audiencia el lunes, informó que, ante el tribunal, el hombre de 58 años reconoció los hechos y expresó sentir vergüenza, diciendo no saber que era algo prohibido en Francia.

Detenido el jueves al bajar del avión, fue puesto en detención provisional durante el fin de semana hasta su comparecencia el lunes ante el tribunal. Tras su condena, ha sido puesto en libertad.

AFP

